Stars Sam Asghari: Beziehung mit Britney Spears war ein ‚Segen‘

Sam Asghari - Star Trek: Picard" final Season Premiere 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 20:00 Uhr

Sam Asghari bezeichnet seine Beziehung mit Britney Spears als einen „Segen“.

Der 31-jährige Model- und Schauspielstar lernte die ‚Toxic‘-Sängerin 2016 am Set ihres ‚Slumber Party‘-Musikvideos kennen. Die beiden heirateten 2022, trennten sich jedoch 14 Monate später wieder – aber er wird die gemeinsame Zeit immer dankbar in Erinnerung behalten.

„Alles ist einfach so natürlich und normal passiert“, sagte er dem Magazin ‚Playgirl‘. „Es spielte keine Rolle, ob sie superberühmt war oder überhaupt nicht berühmt. Es war ein Segen. Ich verliebe mich, und ich versuche, das Leben passieren zu lassen.“ Sam weigert sich seit der Trennung vehement, schlecht über seine Ex-Frau zu sprechen, und möchte die positiven Aspekte ihrer Beziehung feiern. Er nimmt Bezug auf ein iranisches Sprichwort darüber, nicht schlecht über Menschen zu reden, mit denen man gegessen hat, da das Teilen einer Mahlzeit Loyalität bedeute. „Und alles, was danach kommt, ist irrelevant“, fügte er hinzu. „Ich werde immer dazu stehen, und das ist für mich das Wichtigste. Und das Beste, was man tun kann, ist, die Vergangenheit zu feiern, die Vergangenheit zu schätzen und sich nicht daran aufzuhalten, dass es vorbei ist. Sei glücklich, dass es überhaupt passiert ist.“

Und Sam möchte auch nicht, dass seine frühere prominente Ehe von seiner Schauspielkarriere ablenkt. Er sagte: „Denn am Ende des Tages habe ich eine Zukunft. Ich habe schon vor dieser Beziehung geschauspielert … und ich werde weiter schauspielern.“

Sam – der derzeit mit der Immobilienmaklerin Brooke Irvine aus Los Angeles liiert ist – betonte kürzlich erneut, dass er der ‚Gimme More‘-Sängerin nur das Beste wünsche. Er sagte dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Ich erhoffe mir nur das Glücklichste für sie. Und wie ich schon zuvor gesagt habe: Ich feiere die Vergangenheit, und sie ist ein großer Teil von mir, also denke ich, dass alles gut für sie laufen sollte.“