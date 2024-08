Stars Sam Asghari: Er ist nur noch mit seinem Hund zusammen

Sam Asghari - Star Trek: Picard" final Season Premiere 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 10:00 Uhr

Sam Asghari hat gescherzt, dass er seinen Hund datet.

Der 30-jährige Schauspieler war mit Pop-Superstar Britney Spears (42) verheiratet, hat aber jetzt gewitzelt, dass er mit einem „sehr pflegeintensiven“ Dobermann weitergezogen sei.

Im Gespräch mit ‚E! News‘ scherzte er: „Ich bin gerade mit jemandem zusammen. Sie ist sehr pflegeintensiv. Ich habe ihr gerade die Nägel gemacht und sie in den Hundepark gebracht!“ Der ‚Jackpot‘-Star ging mit der ‚Baby One More Time‘-Hitmacherin seit 2016 aus, als sie sich am Set ihres Musikvideos ‚Slumber Party‘ kennenlernten und im Juni 2022 heiratete das Paar. Obwohl sie sich nur etwas mehr als ein Jahr später trennten, bestand er kürzlich darauf, dass er nur „das Beste“ für seine Ex-Frau wolle. Sam sagte: „Man lernt so viel, wenn man in Beziehungen im Allgemeinen ist. Ich schätze all die erstaunlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich werde immer die Vergangenheit feiern. Man lernt etwas über die Vergangenheit und geht dann in die Zukunft. Ich wünsche ihr das Beste. Sie ist eine erstaunliche Person und ein großer Teil meines Lebens und ich werde immer die Momente schätzen, die wir zusammen hatten.“

Britney war Anfang 2004 zunächst für einen Zeitraum von 55 Stunden mit Jason Alexander verheiratet – einem Jugendfreund aus ihrer Heimatstadt Kentwood, Louisiana, und bekam dann die Kinder Sean (18) und Jayden (17) mit ihrem zweiten Ehemann Kevin Federline. Das Paar ließ sich 2007 scheiden. Als Sam und Britney ihre Beziehung begannen, stand die ‚Clumsy‘-Sängerin noch unter einer Vormundschaft, die ihrer unmittelbaren Familie die Kontrolle über ihr Multimillionen-Dollar-Vermögen und verschiedene Aspekte ihres Lebens gab, die aber weniger als ein Jahr vor dem Eheschluss mit Sam beendet wurde. Ihre Eltern nahmen nicht an der Zeremonie teil, stattdessen bestand die Gästeliste aus A-Promis wie Madonna, Selena Gomez und Paris Hilton.