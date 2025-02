Film Saoirse Ronan und Austin Butler übernehmen Hauptrollen in ‚Deep Cuts‘

Saoirse Ronan - 2024 Academy Museum Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 11:00 Uhr

Saoirse Ronan und Austin Butler werden die Hauptrollen in ‚Deep Cuts‘ spielen.

Das Duo hat sich der Besetzung des Films angeschlossen, der auf dem Debütroman von Holly Brickley basiert, der erst Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde.

‚Deep Cuts‘ spielt in den 2000er-Jahren und ist eine Liebesgeschichte über ein musikbesessenes Paar in den Zwanzigern, die sich in einem epochenprägenden Jahrzehnt mit der Realität von Ehrgeiz, Zugehörigkeit und Erwachsensein auseinandersetzen. ‚The Iron Claw‘-Regisseur Sean Durkin führt Regie bei dem Streifen, während Ronan hinter der Kamera als Produzentin beteiligt sein wird. Als Reaktion auf die Nachricht über den Film schrieb Brickley auf Instagram: „Ich werde nie verstehen, wie ich so viel Glück hatte.“

Saoirse verriet zuvor, dass sie sich davor hütete, als „das Indie-Girl“ abgestempelt zu werden, da sie in der Vergangenheit an vielen kleineren Filmen gearbeitet hat. Der 30-jährige Star sagte gegenüber ‚IndieWire‘: „Ich habe ein Auge auf die Tatsache, dass ich viele unabhängige Filme gemacht habe, die ich liebe, aber ich möchte nicht nur als ‚das Indie-Girl‘ eingestuft werden. Ich will auch die großen Sachen machen.“