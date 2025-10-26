Stars Sarah Connor: Emotionaler Tribut an die Frauen in ihrem Leben

Bang Showbiz | 26.10.2025, 13:17 Uhr

Die Popsängerin teilt eine starke Botschaft auf Instagram, in der sie von den Frauen in ihrem Leben schwärmt.

Sarah Connor veröffentlicht eine bewegende Botschaft an alle Frauen.

Die Sängerin zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands und steht mittlerweile seit fast drei Jahrzehnten auf der Bühne. Ihre Beliebtheit zeigt sich auch auf Instagram: Dort hat Sarah Connor fast eine Million Follower. Nun teilte die 45-Jährige starke Worte mit ihren Fans – und sprach dabei in erster Linie ihre weiblichen Follower an.

„Wir Frauen haben viel geschafft. Wir werden dazu erzogen, viel zu wuppen. Am besten alles gleichzeitig. Wenn ich mich mit starken Frauen umgebe, werde ich mutiger und wage mehr. Ihre Aufrichtigkeit, Kritik, Begeisterung und Empathie lässt mich staunend und beflügelt zurück“, schrieb die ‚Wie schön du bist‘-Interpretin. Sie finde es immer wieder faszinierend, welches Gefühl „Frauen anderen Frauen geben können“. Dabei sei egal, um welche Beziehungen es sich handle. „Freundinnen, Mütter, Schwestern, Töchter… was für Allianzen“, schwärmte die Chartstürmerin.

Gleichzeitig stellte sie klar: „Das ist kein Männerbashing, ganz und gar nicht. Es ist einfach Ausdruck meiner Wertschätzung für die wunderbaren Frauen in meinem Leben. Ich bin der Meinung: Jede starke Frau braucht eine andere starke Frau in ihrem Leben… wenn ihr keine habt, sucht euch eine, wenn ihr jemand kennt, der keine hat, SEID eine!“

Anschließend richtete Sarah eine persönliche Nachricht an ihre weiblichen Follower: „Von Frau zu Frau: Ich bin stolz auf Dich“, erklärte sie. Zu dem besonderen Post teilte die Sängerin mehrere Fotos mit Frauen, die sie besonders beeindrucken. Die Aufnahmen zeigen unter anderem ihre Tochter Summer Terenzi und ihre Schwestern, darunter Lulu Lewe und Anna-Maria Ferchichi.