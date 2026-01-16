Stars Sarah Engels: So feurig will sie mit ‚Fire‘ für Deutschland beim ESC starten

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2026, 14:00 Uhr

Sarah Engels will für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Wien an den Start gehen.

Diese Nachricht war eine Überraschung, selbst für ihre Fans: Am Samstag, 28. Februar, entscheidet sich in den Studios in Berlin-Adlershof, wer Deutschland beim 70. ESC vertreten wird – und die ehemalige ‚Deutschland sucht den Superstar‘-Kandidaten gehört zu den Anwärtern.

Ab 20:15 Uhr treten neun Acts gegeneinander an, moderiert erstmals im Doppel von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger. Sarah geht mit dem Song ‚Fire‘ ins Rennen, einem kraftvollen Empowerment-Track über Selbstbestimmung, Zusammenhalt und innere Stärke. Schon im Vorfeld machte sie deutlich, wie viel ihr dieser Auftritt bedeutet: Sie bezeichnete ‚Fire‘ als die „größte Chance ihrer Karriere“ – und sorgt damit für große Erwartungen.

Die Konkurrenz ist vielfältig: Ragazzki liefern mit ‚Ciao Ragazzki‘ eine schillernde Italo-Disco-Show, BELA setzt auf emotionale Nähe mit ‚Herz‘, Laura Nahr geht mit ‚Wonderland‘ auf Suche nach Orientierung. Malou Lovis verbindet große Gefühle mit modernem Pop, während Dreamboys The Band, MYLE, Molly Sue Horn und wavvyboi weitere Facetten von Hoffnung, Freundschaft und Selbstermächtigung zeigen.

Doch Sarah Engels hebt sich mit der klaren Botschaft ihres Songs besonders hervor. Bereits zuvor hatte sie auf Instagram angedeutet, dass etwas Großes bevorsteht: „Niemand wird damit rechnen. Eventuell wird man es mir nicht zutrauen. Aber das wird kein Beweis. Es ist Heilung für mich und für jede Frau, die aus Angst und Verzweiflung aufgehört hat, an sich zu glauben.“ Worte, die zeigen, dass ‚Fire‘ für sie weit mehr als nur ein Wettbewerbssong ist. In einem weiteren Post, begleitet von einem Video, in dem sie mit einem Flammenwerfer hantiert, schrieb sie eindringlich: „Kennst du dieses Gefühl, gefangen zu sein, schreien zu wollen, aber nicht gehört zu werden?“ Und weiter: „Es lohnt sich, sein inneres Feuer wiederzufinden, weil du sonst nie erfährst, wie stark du wirklich bist. I am on fire.“

Für Sarah Engels wäre ein Sieg in Berlin nicht nur der Sprung auf die größte Musikbühne Europas, sondern auch ein persönliches Zeichen des Neuanfangs. Ob das Publikum ihr dieses Feuer abnimmt, entscheidet sich am Samstagabend. Nach den Live-Auftritten wählt zunächst eine internationale Jury ihre drei Favoriten aus – doch das letzte Wort hat allein das Publikum.