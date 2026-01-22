Stars Sarah Michelle Gellar lüftet Ehegeheimnis

Sarah Michelle Gellar and Freddie Prinze Jr - LA Premiere - I Know What You Did Last Summer - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 09:00 Uhr

Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. benutzen getrennte Badezimmer.

Die 48-jährige Schauspielerin ist seit 2002 mit dem 49-jährigen Schauspieler verheiratet, und Gellar sagt, dass ein Badezimmer für jeden von ihnen, in dem sie ihre Geschäfte verrichten können, das Geheimnis ihrer starken Ehe ist. Sie erzählte ‚E! News‘: „Getrennte Badezimmer. Das sage ich immer.“

Chrissy Teigen, Gellars Kollegin in der Jury der Netflix-Talentshow ‚Star Search‘, stimmte ihr zu und verriet, dass sie und ihr 47-jähriger Ehemann, der Sänger John Legend, eine ähnliche Regel befolgen. Das 40-jährige Model, das seit 2013 mit dem ‚All of Me‘-Sänger verheiratet ist, begleitete Gellar auf dem roten Teppich zur Premiere der Show und erklärte gegenüber ‚E! News‘: „Es sind kleine Dinge wie diese. Man muss die Sexyheit bewahren und auf kleine Weise erhalten.“

Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr., die sich 1997 am Set des Horrorfilms ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘ kennenlernten, aber erst seit 2000 ein Paar sind, möchten ihre Beziehung privat halten. Freddie Prinze Jr. trat im Podcast ‚Oldish‘ auf, wo Co-Moderator Randy Spelling (47) bemerkte: „Was ich an Ihrer Beziehung bewundere, ist, dass Sie beide sich aus der Öffentlichkeit heraushalten.“ Der Schauspieler, der seine ‚Scooby-Doo‘-Co-Darstellerin im September 2002 im El Careyes Resort in Mexiko geheiratet hat, antwortete: „Das ist jedoch unsere eigene Entscheidung. Bis zu einem gewissen Grad kann man das kontrollieren … Ich weiß nicht, wie bewusst [andere] versuchen, diesen Unsinn zu vermeiden. Ich weiß, wie einfach es für uns war, weil ich nirgendwo hingehe. Ich gehe nicht auf Partys. Die Leute sehen Sarah und mich nicht an beliebten Orten. Wir haben unsere Lieblingsrestaurants, die nicht besonders angesagt sind und nicht in Gegenden liegen, in denen Paparazzi herumlungern. Deshalb können wir das gut vermeiden.“

Das Paar hat zwei Kinder – Tochter Charlotte (16) und Sohn Rocky (13).