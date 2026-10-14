Stars Sean ‚Diddy‘ Combs schlägt sich den Kopf an Gefängnisbett an

Sean Diddy Combs - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 14:00 Uhr

Sean 'Diddy' Combs schlägt sich den Kopf an Gefängnisbett an.

Sean „Diddy“ Combs musste nach einem Unfall in seiner Gefängniszelle medizinisch behandelt werden.

Der Rapper soll sich den Kopf am darüberliegenden Bettgestell angeschlagen haben. Wie die US-amerikanische Zeitung ‚New York Post‘ in ihrer Kolumne ‚Page Six‘ berichtet, geht es dem 59-Jährigen inzwischen jedoch wieder deutlich besser. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Combs am frühen Samstagmorgen (10. Oktober) mit einem Krankenwagen aus dem Bundesgefängnis FCI Fort Dix in eine nahegelegene medizinische Einrichtung gebracht worden war. Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Nun soll eine Quelle gegenüber ‚Page Six‘ erklärt haben, dass der Musiker mit dem Kopf gegen das über ihm befindliche Etagenbett gestoßen sei.

Bereits zuvor hatte das US-Promiportal ‚TMZ‘ berichtet, die Verletzung sei nicht lebensbedrohlich gewesen. Combs sei bei seiner Rückkehr in die Haftanstalt einige Stunden später bei Bewusstsein gewesen und habe sprechen können. Ein Sprecher des in Ungnade gefallenen Musikers erklärte gegenüber ‚Page Six‘: „Wir haben die Berichte über Sean Combs zur Kenntnis genommen und versuchen derzeit, die genauen Umstände zu bestätigen.“ Die Gesundheit und das Wohlergehen seines Mandanten hätten oberste Priorität. Zugleich bedankte er sich bei allen, die sich nach Combs erkundigt hätten.

Der Vorfall ereignete sich, während Combs‘ Haftbedingungen bereits für Schlagzeilen sorgten. Ein Bericht von ‚NBC News‘ behauptete, der Rapper gebe monatlich Tausende Dollar aus, um Mitgefangene für verschiedene Dienstleistungen zu bezahlen. Demnach sollen andere Häftlinge für ihn Massagen anbieten, Mahlzeiten zubereiten, seine Unterkunft reinigen und seine Wäsche erledigen. Vier Männer, die mit Combs in derselben Gefängniseinheit untergebracht gewesen sein sollen, schilderten dem Sender ihre Beobachtungen. Einer der Berichte besagte, dass ein Mitgefangener Toiletten- und Duschbereiche reinige, bevor Combs diese nutze. Andere würden ihm besondere Speisen wie Pizza, Curry oder Empanadas zubereiten. „Das ist nichts, was man normalerweise im Gefängnis erlebt. Das ist Luxus für Reiche. Es wirkt verrückt, aber es ist eben Diddy“, soll einer der Männer erklärt haben. Ein anderer fügte hinzu: „Er ist Milliardär. Die Menschen sind beeindruckt von ihm. Geld bedeutet Macht, besonders hinter Gittern.“

Laut den Aussagen soll Combs außerdem Zugang zu einem eingeschmuggelten Mobiltelefon und Alkohol haben. Über ein ebenfalls unerlaubt ins Gefängnis gebrachtes Tablet könne er angeblich Filme und Fernsehsendungen ansehen. Auch die Nutzung von Instagram und der Empfang von Nachrichten über ein Mobiltelefon wurden in dem Bericht behauptet. Diese Vorwürfe sind den vorliegenden Angaben zufolge nicht unabhängig bestätigt.

Combs verbüßt eine Haftstrafe von 50 Monaten, nachdem er im Juli 2025 in zwei Anklagepunkten wegen des Transports von Personen zur Ausübung von Prostitution schuldig gesprochen worden war. Sein ursprünglich für Juni 2028 vorgesehener Entlassungstermin wurde mehrfach geändert. Ende September war er auf den 21. Januar 2028 vorverlegt worden, nachdem zuletzt der 5. Februar desselben Jahres als Termin gegolten hatte. Inzwischen soll das US-amerikanische Strafvollzugsbüro den Termin erneut verschoben haben: Nach aktuellem Stand wird Combs erst am 2. März 2028 aus der Haft entlassen.