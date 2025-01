Stars Selena Gomez: Dankbar für ,Only Murders in the Building’

Selena Gomez at the Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 14:00 Uhr

Selena Gomez fühlt sich „so glücklich“, mit Steve Martin und Martin Short zu arbeiten.

Die 32-jährige Schauspielerin spielt an der Seite der beiden Comedy-Veteranen in ,Only Murders in the Building’ und Selena genießt die Erfahrung, mit Steve (79) und Martin (74) gemeinsame Sache zu machen. Während eines Auftritts bei ,Jimmy Kimmel Live!‘ erzählte Selena: „Ich bin so glücklich, dass ich jeden Tag mit Steve und Marty zusammen bin.“

Steve gratulierte seiner Co-Darstellerin sogar zu ihrer kürzlichen Verlobung mit dem Plattenproduzenten Benny Blanco, indem er eine Nachricht an Selenas Assistentin schickte. Die brünette Schönheit, die Mabel Mora in der Erfolgsserie spielt, erklärte: „Steve hat dafür gesorgt, dass er meiner Assistentin eine E-Mail geschickt hat, damit sie mir gratulieren konnte. Das ist seine Art zu kommunizieren.“ Auf die Frage, ob Steve vorhatte, die Nachricht an Selenas Assistentin oder direkt an die Schauspielerin zu schicken, antwortete Selena: „Nun, das ist eine gute Frage!“ Sie fügte hinzu: „Er versucht immer, höflich zu sein, und das ist sehr nett. Aber manchmal ist es okay, eine kleine SMS zu schicken.“

Selena hat im Laufe ihrer Karriere sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin große Erfolge gefeiert. Doch der ehemalige Disney-Star verriet kürzlich, dass sie ihrer Schauspielkarriere den Vorrang geben will.