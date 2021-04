Seltener Anblick: Heidi Klum teilt Video von Tochter Lou

Seltener Anblick: Heidi Klum teilt Video von Tochter Lou

22.04.2021 15:31 Uhr

Beim ganzen Trubel um Leni Klum könnte so manch einer glatt vergessen, dass Heidi Klum noch eine zweite Tochter hat: Lou Sulola Samuel. Jetzt teilt das Model jedoch ein Video ihres talentierten Nachwuchses.

Auch Heidi Klums Tochter Lou, die aus der Ehe mit Sänger Seal stammt, ist ganz schön groß geworden! Das zeigte sich in einem Instagram-Post des Models, in dem sie ihren Followern Einblicke in die Tanzstunde ihrer 11-jährigen Tochter gibt.

In Heidis Tochter Lou steckt eine talentierte Tänzerin

Das Video zeigt Lou und ihren Tanzlehrer Miguel Zárate von hinten während sie vor einem Spiegel eine coole und ganz schön anspruchsvolle Choreographie einstudieren. Auch wenn Heidi beim Filmen darauf achtet, dass man das Gesicht ihres Töchterchens im Spiegel nicht sieht, ist sofort klar, dass es sich dabei um Lou halten musst.

Im weißen T-Shirt, kariertem Bundfaltenrock und coolen Sneakern mit Overknee-Socken folgt Lou Samuel den Schritten ihres Trainers – und die 11-Jährige schlägt sich ziemlich gut. „Learning new steps from Miguel Zárate“, schreibt Mama Heidi Klum dazu mit dem Hashtag „keepdancing“.

Das Gesicht von Lou bleibt im Verborgenen

Heidi Klum legt seit jeher viel Wert auf die Privatsphäre ihrer vier Kinder: Johan, Henry und Lou Samuel sowie Leni Klum. Erst als sie 16 Jahre alt wurde, durfte Leni sich selbst für ein Leben in der Öffentlichkeit entscheiden und nutzte diese Chance prompt für eine Modelkarriere.

Tochter Lou steht mit ihren 11 Jahren da noch unter Mamas besonderem Schutz. Bisher ist noch nicht viel über die Tochter des Topmodels und Sänger Seal bekannt. Ob Lous coole Dance-Moves ein Hinweis darauf sind, dass der Klum-Sprössling sich auch später mal ein Leben im Rampenlicht vorstellen könnte?