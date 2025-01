Stars Shakira: Geplante Tournee durch Großbritannien im Jahr 2026

Shakira - Times Square March 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 11:00 Uhr

Shakira soll Berichten zufolge eine Tournee durch Großbritannien im Jahr 2026 planen.

Die ,Hips Don’t Lie‘-Hitmacherin ist seit acht Jahren nicht mehr für eine Konzertreihe nach Großbritannien gereist, aber es heißt, dass der Star bereits Veranstaltungsorte für einige Shows im nächsten Jahr plane.

Ein Insider erklärte in einem Gespräch mit der ,Bizarre‘-Kolumne der ,The Sun‘-Zeitung: „Shakira ist eine gewaltige Kraft in der Musik auf der ganzen Welt und es ist sehr lange her, seit sie das letzte Mal in Großbritannien aufgetreten ist. Sie hat einen neuen Lebensabschnitt erlebt, weil sich jetzt viele junge Leute für ihre Musik interessieren, also geht sie mit ihrer ehrgeizigsten und beeindruckendsten Tournee aller Zeiten auf Tournee. Shakira macht bei ihren kommenden Auftritten alles Mögliche und sie möchte eine komplette Weltumrundung machen. Sie gibt alles.“ Die 47-jährige Künstlerin, die 2020 gemeinsam mit Jennifer Lopez als Headlinerin die Super Bowl-Halbzeitshow anführte, wird ihre Südamerika-Tournee im nächsten Monat mit Konzerten in Brasilien starten. Die ,Whenever, Wherever‘-Musikerin hatte vor kurzem ihre neue Single ,Soltera‘ herausgebracht und verkündet, dass sie immer „nach mehr“ streben würde.