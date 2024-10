Stars Shawn Mendes: Endlich er selbst

Shawn Mendes - Met Gala 2022 - Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2024, 08:00 Uhr

Shawn Mendes hat endlich aufgehört, sich zu fühlen, als würde er „in eine Rolle schlüpfen“.

Der 26-jährige Musiker hat darüber nachgedacht, wie die Therapie und die Arbeit an seinem neuen Album ‘Shawn’ ihm geholfen haben, wieder zu sich selbst zu finden. Im Gespräch mit John Mayer für das Magazin ‘Interview’ sagte er: „Ich denke, wenn man sich selbst findet, gibt es auch Humor. Ich nehme mich selbst nicht mehr so ernst. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jeden Tag aufwache und in die Rolle des Shawn schlüpfe. Ich habe das Gefühl, ich wache einfach als er auf.“

Er ist überrascht, dass sein neues Album ihm so viel gegeben hat, bevor er es der Welt überhaupt vorgestellt hat. Er fügte hinzu: „Mann, ich hätte nie gedacht, dass die nüchternste Kunst, die ich je gemacht habe, mir so viel zurückgeben würde. Es hat mir schon so viel mehr gegeben als jedes meiner Alben, und ich habe es noch niemandem gezeigt… Meine Mutter sagt so etwas nicht, aber als ich ihr ‚Isn’t That Enough‘ vorspielte, meinte sie: ‚Oh, du hast dich gefunden.’“