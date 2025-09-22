Musik Shirley Manson: Garbage touren nicht mehr wegen räuberischer Musik-Industrie

Shirley Manson - Garbage Perform at OVO Arena Wembley, London 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 15:05 Uhr

Garbage haben das Touren aufgegeben, weil „der Diebstahl der Plattenindustrie“ das Live-Spielen „sehr schwierig“ gemacht habe.

Die Gruppe tourt derzeit durch die USA, aber sie haben die Reise als ihren letzten Ausflug auf die Straße angekündigt. Frontfrau Shirley Manson hat nun erklärt, dass die „Ökonomie“ von Liveshows das Spielen von Konzerten „unhaltbar“ gemacht hat.

Bei einem Gig im Venue The Anthem in Washington, D.C. am Mittwoch (17. September) sagte Shirley dem Publikum: „Wir haben als Band beschlossen, dass wir aufgrund der Ökonomie der Musikindustrie unser Headline-Tourgeschäft einschränken müssen. Es hat, dank der Dieberei der Plattenindustrie, das Touren sehr, sehr schwierig gemacht. Wir beschweren uns nicht, wir hatten einen verdammten großartigen Lauf.“ Sie bestand darauf, dass sie das Thema nur anspreche, weil sie sich Sorgen um junge Musiker mache, die mit dem Touren zu kämpfen haben. Shirley fügte hinzu: „Ich bringe das nur zur Sprache, weil meine Sorge natürlich jungen Musikern gilt, die hinausgehen und touren. Sie halten Jobs, sie nehmen zwei Wochen von ihrer Arbeit frei und fahren durchs Land.“ Manchmal schlafe man als Künstler in einem Van, manchmal übernachte man in dubiosen sogenannten Motels: „Und es ist gefährlich und es ist wirklich inakzeptabel und es muss wirklich aufhören. Was auch immer vor sich geht, es muss aufhören. Es ist unsicher und es ist inakzeptabel.“

Shirley fügte zur Zukunft von Garbage hinzu: „Also haben wir beschlossen, dass die Ökonomie unhaltbar geworden ist, also ist dies gewissermaßen das letzte Mal, dass wir in einen Bus steigen und einfach ganz Nordamerika betouren. Es ist ein fantastisches Privileg und es ist so schön und aufregend und erstaunlich. Und umso mehr, weil ich bezweifle, dass wir jemals wieder eine Tour in dieser Größe machen werden.“