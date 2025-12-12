Stars ‚Sie ist so eine Liebe‘: Kylie Minogue möchte Margot Robbie in ihrem Biopic

Kylie Minogue - BBC Radio 2 - PR ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 19:00 Uhr

Kylie Minogue möchte, dass Margot Robbie sie eines Tages in einem Biopic spielt – fürchtet aber, Robbie sei inzwischen zu berühmt dafür.

Die 57-Jährige sagte, Robbie sei ihre Wunschbesetzung, auch wenn sie die Idee für unrealistisch hält.

Im Gespräch mit Scott Mills von ‚BBC Radio 2‘ sagte Kylie über Margot: „Oh, sie ist so eine Liebe. Ich werde immer und immer wieder gefragt, ‚Wer würde dich spielen sollen?‘, und an diesem Tag dachte ich einfach: ‚Ich sage jetzt einfach Margot.'“ Sie erklärte aber weiter, dass sie nicht glaube, dass diese Besetzung in irgendeiner Welt möglich sei, „weil sie Margot Robbie ist“.

Als der Moderator sie neckte, betonte Kylie, sie meine es ernst, und witzelte, ‚The Wolf of Wall Street‘, den Margot 2013 drehte, sei ein Film, den wohl jeder gern mit seinem Leben verbinden würde. Sie sagte zudem: “ Wer würde Margot Robbie nicht wollen?“

Kylie verriet außerdem, dass sie beinahe ‚Stay Another Day‘ von East 17 bei ihrem Weihnachtskonzert in der Royal Albert Hall performt hätte. Sie sagte: „Wisst ihr, ich hätte fast diesen Song gemacht. Wir hätten alle falsches weißes Fell getragen.“ Da jedoch zu viel los gewesen sei, habe sie das Lied nicht mehr unterbringen können.

Kylie, die dieses Jahr ihr Album ‚Tension‘ veröffentlicht und ihren zweiten Grammy gewonnen hat, deutete zudem neue Musik an. Auf die Frage, ob mehr komme, sagte sie: „Wahrscheinlich. Da gibt es vielleicht ein paar Sprachaufnahmen in meinem Handy und ein paar Tracks und Ideen.“