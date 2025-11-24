Musik Sir Brian May deutet eine Queen-Hologramm-Show an

Brian May - Knighted - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 11:00 Uhr

Sir Brian May ist von der Idee einer Queen-Hologramm-Show „sehr angetan“.

Der 78-jährige Gitarrist tritt derzeit mit dem ursprünglichen Schlagzeuger Roger Taylor und Sänger Adam Lambert in der Band auf, aber er gab zu, dass ihn der Gedanke, die gesamte Band – einschließlich des verstorbenen Frontmanns Freddie Mercury und des 1997 in den Ruhestand getretenen Bassisten John Deacon – in irgendeiner Form wieder zusammenzubringen, „wirklich reizt“.

Er sagte gegenüber ‚Big Issue‘: „Freddie lebt durch die Musik, die wir ständig hören, weiter. In gewisser Weise ist John auf die gleiche Weise immer noch bei uns, aber jetzt haben wir so viele andere Möglichkeiten. Ich meine Dinge, die immersiv sind, wie The Sphere in Las Vegas. Dort wird es möglich sein, den Menschen ein Erlebnis zu bieten, das dem sehr nahe kommt, was wir erlebt haben, als wir Freddie, John, Brian und Roger waren. Und das reizt mich wirklich.“ Er fügte hinzu: „In unseren Queen-Shows singe ich seit sehr langer Zeit ‚Love of My Life‘. Und am Ende kommt Freddie dazu und begleitet mich auf einem Video. Das war ganz einfach gemacht, aber es ist eine Möglichkeit, Freddie einzubeziehen, und ich denke, wir können das im Grunde noch viel weiter ausbauen.“

Zu einer möglichen Hologramm-Show sagte er: „Es würde nicht nur darum gehen, altes Filmmaterial oder ähnliches abzuspielen. Es würde Queen so erschaffen, als würden wir es heute erschaffen. Ich bin sehr angetan von der Idee, dass wir wieder die ursprüngliche Queen sein können.“ Taylor schien jedoch nicht ganz so begeistert von der Idee zu sein. Er merkte an, dass er „eine gute Zeit hatte“ und die ABBA Voyage Show – in der Hologramme der schwedischen Gruppe zu sehen sind – „genossen“ habe, aber nicht davon überzeugt sei.