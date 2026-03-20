Film Sofia Coppola fasziniert von Britney Spears‘ Lebensgeschichte

Sofia Coppola - September 2023 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 11:00 Uhr

Sofia Coppola „würde liebend gerne“ einen Film über Britney Spears drehen.

Die Hollywood-Regisseurin hat zugegeben, dass sie von der Lebensgeschichte des Popstars fasziniert ist – sie hat deren Memoiren ‚The Woman In Me‘ gelesen und sich alte Interviews noch einmal angesehen – und würde Britneys tragische Geschichte gerne auf die Leinwand bringen.

Als sie über die berüchtigten Bilder von Spears mit rasiertem Kopf sprach, die während eines öffentlichen Zusammenbruchs im Jahr 2007 mit einem Regenschirm auf das Auto eines Paparazzo einschlug, sagte Coppola gegenüber dem Magazin ‚Elle‘: „Ich fand, das war so ein punkiger Moment … Sie ist zu einem Symbol für Frauenrechte geworden. Das würde einem Mann niemals passieren.“ Auf die Frage nach einer Verfilmung des Lebens der Sängerin gab die Regisseurin zu, dass sie befürchtet, ‚Wicked‘-Regisseur Jon Chu sei ihr bei der Britney-Geschichte zuvorgekommen. Sie sagte: „Angeblich macht Jon Chu das, aber ich hoffe – ja, ich würde diese Geschichte sehr gerne verfilmen.“ Coppola fügte hinzu: „Ich versuche, es nicht zu sehr zu analysieren, wenn mich etwas beschäftigt.“

An anderer Stelle im Interview verriet Coppola, dass sie ihren neuen Film mit Kirsten Dunst auf Eis gelegt hat. Sie hatte geplant, sich mit der Schauspielerin – mit der sie zuvor bei ‚The Virgin Suicides‘, ‚Marie Antoinette‘ und ‚Die Verführten‘ zusammengearbeitet hatte – für das mysteriöse Projekt wieder zusammenzutun, das angeblich die Geschichte einer realen historischen Figur erzählen sollte. Coppola hat jedoch verraten, dass sie die Arbeit an dem Film eingestellt hat, weil es sich nicht wie der richtige Zeitpunkt dafür anfühlte. Sie fügte gegenüber ‘Elle‘ hinzu: „Es kam mir zu traurig vor. In diesen dunklen Zeiten ist alles verwirrend. Ich möchte der Welt etwas Hoffnung und Schönheit schenken, aber gleichzeitig möchte man auch nichts Oberflächliches machen, denn es fühlt sich an wie eine Zeit für tiefgründige Dinge.“

Dunst hatte zuvor in einem Interview mit der ‚Vogue‘ über den Film gesprochen und verraten, dass es sich um einen Historienfilm handeln werde, der 2026 in den Vereinigten Staaten gedreht werden solle. Auf die Frage, ob sie eine „reale Person“ spielen würde, antwortete die Schauspielerin: „Ja, aber keine, die ich als berühmt bezeichnen würde.“