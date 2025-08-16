Stars Sophie Turner fand intime Szenen mit Kit Harington ‚ekelhaft‘

Sophie Turner - EE BAFTA Awards 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2025, 12:06 Uhr

Die beiden 'Game of Thrones'-Stars fanden es äußerst unangenehm, ein Liebespaar zu spielen.

Sophie Turner und Kit Harington mussten sich bei ihren intimen Szenen in ‚The Dreadful‘ regelrecht übergeben.

Die beiden Schauspieler – die zuvor acht Staffeln lang als Halbgeschwister Sansa Stark und Jon Snow in ‚Game of Thrones‘ (2011–2019) zu sehen waren – standen gemeinsam für den kommenden Gothic-Horrorfilm vor der Kamera. Obwohl die Stars begeistert von dem Projekt waren, bestätigten sich Kits Befürchtungen, dass ihre romantischen Szenen „komisch“ werden würden.

Sophie gab zu, dass die „ekelhafte“ Erfahrung, jemandem so nahe zu kommen, den sie wie einen Bruder sieht, für sie einen absoluten Tiefpunkt ihrer Karriere darstellte. In der Show ‚Late Night with Seth Meyers‘ erzählte sie: „Da ich auch Produzentin [bei dem Film] bin, fragte mich der Regisseur: ‚Wen stellst du dir vor?‘ Und sofort dachte ich an Kit. Also schickte ich Kit das Drehbuch und er schrieb mir zurück: ‚Ja, ich würde es super gerne machen, aber das wird echt mega komisch, Soph.‘ Und ich dachte: ‚Hä, wovon redet er?'“

Erst als sie das Drehbuch nochmal genauer unter die Lupe nahm, fiel ihr die unangenehme Situation auf. „Dann las ich weiter und sah: ‚Kuss, Kuss, Sex, Kuss, Sexszene.‘ Und ich so: Oh Mist, das ist ja mein Bruder“, enthüllte Sophie. „Aber das Drehbuch ist so gut, dass er meinte: ‚Wir müssen das irgendwie machen.'“

Die ‚Game of Thrones‘-Darsteller hätten versucht, ihre Bedenken auszublenden. „Und dann standen wir am Set und es kam zur ersten Kuss-Szene. Und wir beide würgten nur noch, es war einfach ekelhaft“, gestand die 29-Jährige. „Es war das Schlimmste – ein weiterer richtig schlimmer Moment in meiner Karriere.“