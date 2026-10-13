Stars Starke Schmerzen: Dionne Warwick kann nicht mehr ’stehen oder gehen‘

Dionne Warwick - Grammys 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 11:00 Uhr

Die Musik-Ikone musste ihren geplanten Auftritt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in New York absagen.

Dionne Warwick kann aufgrund starker Schmerzen derzeit nicht mehr „stehen oder gehen“.

Die 85-jährige Sängerin sollte am Sonntag (11. Oktober) bei der Benefizveranstaltung ‚Deborah Silver and Fabulous Friends: Voices for ALS‘ in der Carnegie Hall in New York auftreten. Aufgrund ihrer eingeschränkten Beweglichkeit musste sie ihren Auftritt jedoch absagen. Warwick hofft allerdings, sich durch eine Ruhephase wieder erholen zu können. In einer Stellungnahme gegenüber der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘ erklärte sie: „Es tut mir leid, dass ich die Gelegenheit absagen musste, euch alle in der Carnegie Hall zu sehen. Mein Bein und mein Fuß lassen es momentan nicht zu, dass ich stehe oder gehe.“

Aufgrund der Schmerzen habe die Grammy-Preisträgerin keine andere Wahl gehabt, als ihren Auftritt abzusagen, um sich auf ihre Erholung zu konzentrieren. Sie stellte zudem klar, dass ausschließlich die Schmerzen und ihre eingeschränkte Bewegungsfähigkeit der Grund für ihre Abwesenheit waren. Bereits im vergangenen Jahr musste sich Warwick einer Notoperation am Bein unterziehen, weshalb sie mehrere Auftritte absagte. In einem Beitrag auf Instagram berichtete die Musikerin damals, dass sie am Tag ihres geplanten Fluges nach Großbritannien ins Krankenhaus gebracht worden sei.

Eigentlich hätte sie beim Soul Town Festival in der Grafschaft Kent auftreten sollen. „Ich hätte nie erwartet, am Tag meines Fluges nach London operiert werden zu müssen. Die Schmerzen waren unerträglich, und mein Arzt brachte mich glücklicherweise sofort in den OP, da es andernfalls viel schlimmer hätte ausgehen können“, schrieb Warwick. Sie hoffe, das Festival zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können und dann wieder normal laufen zu können.

Außerdem bat Warwick ihre Fans, sie in ihre Gebete einzuschließen, und bedankte sich für ihr Verständnis. Wenige Tage später meldete sich die ‚Walk on By‘-Interpretin erneut auf Social Media zu Wort. Sie erklärte, dass es ihr trotz der abgesagten Auftritte wegen der Notoperation gut gehe, und bat ihre Fans um Film- und Serienempfehlungen für die Zeit ihrer Genesung.