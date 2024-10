Stars Stefan Raab kehrt zurück: Er sitzt in der Jury für den ESC-Vorentscheid

Stefan Raab - AUG 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 16:00 Uhr

Stefan Raab ist zurück! Nach fast einem Jahrzehnt hinter den Kulissen wird Raab erneut Teil des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest sein – diesmal als Jurymitglied.

Viele erinnern sich noch an die 2000er-Jahre, als Raab mit seinem unverwechselbaren Talent und Humor die ESC-Welt revolutionierte. Nun soll er mit seiner Expertise und seinem kritischen Blick erneut dabei helfen, den nächsten deutschen Kandidaten für den ESC zu finden.

„Stefan Raab ist zurück beim ESC! Die ARD richtet zusammen mit RTL und Stefan Raab den deutschen Vorentscheid zum ESC 2025 in Basel aus. Mehr Infos gibt es am 31. Oktober – dann findet dazu in der Schweizerischen Botschaft in Berlin eine Pressekonferenz statt“, schreibt der NDR und der deutsche Eurovision-Account gemeinsam auf Instagram. Dazu posteten die Veranstalter ein Bild des Entertainers, der 2000 mit ‚Wadde hadde dudde da‘ selbst am Wettbewerb teilnahm und Fünfter wurde. 2010 entdeckte er außerdem Lena Meyer-Landrut und verhalf ihr schließlich zum Sieg für Deutschland mit ‚Satellite‘.

Stefan Raab bringt also ESC-Erfahrung mit und die Verantwortlichen wissen das zu schätzen: „Eine ähnliche Kooperation gab es bereits in den Jahren 2010 bis 2012, als die ARD mit Raab und seinem damaligen Sender ProSieben zusammengearbeitet hat. 2010 gewann Lena die Castingshow ‚Unser Star für Oslo‘ und konnte daraufhin auch beim ESC den Sieg für Deutschland holen.“

Die Fans freuen sich tierisch über diese Entwicklung. „Endlich haben wir mal wieder eine Chance“, kommentiert ein Anhänger im Netz und ein anderer freut sich: „Vielleicht reißen wir dann mal wieder was, wenn Stefan seine Finger im Spiel hat!“