10.10.2020 19:35 Uhr

Stefanie Kloß bei „The Voice Of Germany“: Supermama und Powerfrau

Mit ihrer Band Silbermond konnte Stefanie Kloß bereits viele Erfolge verzeichnen. Nun ist sie zurück am „The Voice of Germany“-Buzzer!

Die zehnte Staffel von „The Voice Of Germany“ ist am Start. Sängerin Stefanie Kloß sitzt im Team mit Yvonne Catterfeld in einem roten Doppelstuhl, um für ihre Lieblingskandidaten zu buzzern. Doch wer ist die 35-Jährige eigentlich genau?

Frontfrau von Silbermond

Stefanie Kloß ist keine andere, als die Frontfrau der deutschen Band Silbermond! Mit Hits wie „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ und „Himmel auf“ konnte sie besonders in den Jahren 2006 bis 2009 riesige Erfolge feiern und ist uns allen im Gedächtnis geblieben. Alle Silbermond-Alben, die es gibt, konnten sich mindestens in die Top fünf der deutschen Album-Charts kämpfen, drei davon beanspruchten sogar die Spitze für sich.

Obwohl Stefanie nun wieder bei „The Voice Of Germany“ ist, ist sie weiterhin mit ihrer Band unterwegs und erfolgreich. Erst Ende 2019 veröffentlichten Silbermond das Album „Schritte“, welches zur Nummer eins in den Album-Charts wurde und kündigten eine Tour an, die für dieses Jahr geplant gewesen wäre. Aufgrund von Covid-19 musste diese aber natürlich verschoben werden.

Stefanie kehrt zurück an den Buzzer

Für Stefanie Kloß ist das Jury-Dasein bei „The Voice Of Germany“ keine Neuheit, sie weiß bereits, wie der Hase läuft. In der vierten (2014) und fünften (2015) Staffel von „The Voice“ buzzerte sie bereits fröhlich für die Kandidaten ihres Herzens, und konnte in beiden Staffeln mit ihrem Finalisten den vierten Platz in der Rangfolge belegen. Sie schied nach der fünften Staffel allerdings bis auf weiteres aus der Jury aus, um sich auf ihre Musik und ihre Band zu konzentrieren.

Duo-Buzzer mit Yvonne

Doch 2020 kehrt Stefanie endlich zurück in den roten Sitz. Allerdings ist in der Jubiläumsstaffel alles anders: Anstatt wie die letzten Jahre Kandidaten für ihr Team zu gewinnen, teilt sie sich dieses Jahr den Stuhl mit der Sängerin Yvonne Catterfeld (40)! Gemeinsam bilden die beiden Frauen das weibliche Powerduo gegen die ansonsten rein männliche Jury. Die Powerfrauen vereinen ihr musikalisches Wissen und werden versuchen, einen ihrer Kandidaten an die Spitze zu bringen! Unter dem Namen „#TeamStefanie/Yvonne“ suchen sie „nach Stimmen, die anders sind.“

Stefanie ganz privat

Neben „The Voice Of Germany“ ist Stefanie weiterhin mit Silbermond im Studio und arbeitet fleißig an neuer Musik. Außerdem stehen natürlich die Vorbereitungen für die „Schritte“-Tour weiterhin an, denn die Tour wurde ja nur auf Mitte 2021 verschoben, und nicht gecancelt. Daneben wird sie sicherlich auch viel Zeit mit ihrem Bandkollegen und Partner Thomas Stolle verbringen. Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend, sind seit 2010 ein Paar und haben seit 2018 einen gemeinsamen Sohn. Und wenn die Corona-Zeit nicht der perfekte Anlass für Family-Time ist, dann wissen wir auch nicht weiter.

„The Voice Of Germany“ ab 8. Oktober jeweils um 20:15 Uhr donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn.