Stars Steven Spielberg: Drew Barrymore inspirierte ihn zum Vatersein

Drew Barrymore and Steven Spielberg - Jan 2025 - TCM Classic Film Festival - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 09:00 Uhr

Steven Spielberg wollte Vater werden, nachdem er mit Drew Barrymore zusammengearbeitet hatte.

Der 78-jährige Filmemacher – der mit Amy Irving Sohn Max (39) sowie mit seiner Frau Kate Capshaw die Kinder Theo (36), Sasha (34), Sawyer (32), Mikaela (28) und Destry (28) hat – führte Regie im Film ‚E.T. – Der Außerirdische‘ von 1982 Regie, in dem Drew (49) mitspielte. Er erinnert sich noch heute daran, dass die damals noch junge Schauspielerin ihn dazu inspiriert hatte, eigene Kinder zu bekommen.

Auf dem ‚TCM Classic Film Festival‘ in New York City sagte Drew: „Ich denke, ‚E.T.‘ ist der Film, auf den ich am meisten stolz bin. Es hat mein Leben verändert. Da gibt es keinen Zweifel. Alles in meinem Leben dreht sich darum, dass ein Mensch an mich geglaubt hat, und das ist das Leben, das ich jeden Tag zu ehren versuche.“ Steven fügte hinzu: „Es hat auch mein Leben verändert. Bis zu diesem Zeitpunkt – ’81, ’82 – habe ich einfach Filme gemacht. Das war mein Leben. Ich war besessen davon, Geschichten zu erzählen, aber ‚E.T.‘ hat mich zum ersten Mal dazu gebracht, Vater werden zu wollen. Ich habe nie darüber nachgedacht, bis ‚E.T.‘.“

Als die ‚Never Been Kissed‘-Schauspielerin den Oscar-prämierten Regisseur fragte, ob ihre Anwesenheit am Set die Idee der Vaterschaft für ihn nicht „ruiniert“ habe, versicherte er ihr, dass genau das Gegenteil der Fall gewesen sei. Drew scherzte: „Gott sei Dank, meine Aufgabe ist erledigt.“

Steven fügte hinzu, dass inzwischen alle seine Kinder den klassischen Film gesehen haben, auch wenn er ihn nicht allen seinen Enkeln gezeigt hat, da diese „noch zu jung“ sind. „Ich habe sieben Kinder und sechs Enkelkinder. Ich habe den Film allen meinen Kindern und einigen meiner Enkelkinder gezeigt. Einige von ihnen sind noch zu jung, weil ich immer besorgt bin, dass sie sich wegen ‚E.T.‘ Sorgen machen, und ich möchte ihnen vorher sagen, was sie erwartet, bevor sie von etwas überrascht werden.“