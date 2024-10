Stars Stevie Nicks will nicht älter werden

25.10.2024

Die 76-jährige Musik-Ikone freut sich nicht darauf, älter zu werden.

Stevie Nicks glaubt, dass sie „noch 15 Jahre“ leben wird – aber hat keine Lust darauf.

Die 76-jährige Sängerin hat geschworen, bis in ihre letzten Jahre hinein „zu toben und zu tanzen“, gab aber zu, dass sie „hasserfüllt“ leben wird, da sie keine Lust hat, über 90 zu werden.

Dem ‚Rolling Stone‘-Magazin gesteht die Musik-Ikone: „Ich meine, ich bin alt, also werde ich nur noch 15 Jahre lang da sein. […] Ich werde wahrscheinlich hasserfüllte 95 Jahre alt werden. Ehrlich gesagt möchte ich nicht so alt werden. Ich meine, ich werde einen Elektroroller haben, ich werde toben und ich werde weiter tanzen. Aber ich freue mich nicht darauf, wirklich – ich denke, das ist zu alt. Meine Mutter starb mit 84 und mein Vater mit etwa 80, aber ich bin mit 76 jünger als sie mit 76 waren. Also dachte ich an 88, 89.“

Die Fleetwood Mac-Sängerin betont jedoch, dass sie keine Angst vor dem Tod hat. Allerdings mache sie sich Sorgen darüber, „alles unter einen Hut zu bekommen“ und genug Zeit für ihre Hobbys zu finden. „Und deshalb bin ich wirklich froh, dass die Tournee vorbei ist, damit ich an einem Album arbeiten kann. Ich habe seit vielen, vielen Jahren nicht mehr die Möglichkeit gehabt, viele der kreativen Dinge zu tun, die ich liebe“, offenbart sie. „Ich zeichne, ich schreibe Lieder und ich schreibe Gedichte. Ich würde gerne ein Parfüm herstellen, weil ich einen Geruch habe, den ich liebe. Ich entwerfe gerne Decken. Kaschmirdecken sind meine Lieblingsbeschäftigung.”