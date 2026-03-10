Film Sylvester Stallone produziert neues Rambo-Prequel

Sylvester Stallone at Toronto International Film Festival premiere of Sly - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 09:00 Uhr

Sylvester Stallone ist als ausführender Produzent für neuen ‚Rambo‘-Film mit an Bord.

Der 79-jährige Action-Star war als Drehbuchautor an den ersten fünf Rambo-Filmen beteiligt und führte 2008 sogar Regie bei ‚John Rambo‘. Auch wenn er in dem kommenden Prequel, das vor dem erstem Film ‚Rambo‘ aus dem Jahr 1982 spielt, nicht auf der Leinwand zu sehen sein wird, wird er dennoch maßgeblich an dem Film beteiligt sein, in dem Noah Centineo die ikonische Rolle übernimmt und Jalmari Helander Regie führt.

In einem Instagram-Video sagte Stallone: „Wie ihr wisst, war Rambo ein wichtiger Teil meines Lebens und meiner Karriere – aber die Geschichte geht noch weiter. Es gibt eine Vorgeschichte, den Anfang, und die kommt jetzt auf euch zu. Ich werde als ausführender Produzent an dieser Entstehungsgeschichte mitwirken. Ich könnte nicht aufgeregter sein und freue mich schon sehr auf die Action, die euch erwartet.“ In der Bildunterschrift fügte er hinzu: „Rambo ist schon seit sehr langer Zeit Teil meines Lebens. Eine Figur, die auf Widerstandsfähigkeit, Überleben und den Narben des Krieges basiert. Er bedeutet mir und dem Publikum auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten sehr viel. Jetzt kehren wir dorthin zurück, wo seine Geschichte beginnt. Ich freue mich darauf, als ausführender Produzent von @JohnRamboFilm die frühen Kapitel des Mannes vor der Legende zu erkunden.“