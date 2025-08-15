Stars Sylvie Meis: Abgelehnte Gastrolle bei Silbereisens ‚Traumschiff‘

Sylvie Meis - Hamburg Mai 2016 - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin sprach darüber, dass sie sich keinen Gastauftritt in der TV-Show vorstellen könne.

Sylvie Meis sprach darüber, dass sie sich keinen Gastauftritt im ZDF-‚Traumschiff‘ vorstellen könne.

Die 47-jährige TV-Persönlichkeit habe kein Interesse daran, sich unter die prominenten Gäste auf Florian Silbereisens (44) TV-Dampfer zu mischen.

Sylvie verriet jetzt in einem Interview mit dem ‚Viel Spaß‘-Magazin, dass sie sich das Traditionsformat nämlich noch nie angeschaut habe. Die gebürtige Niederländerin erzählte: „Das habe ich noch nie gesehen, [ich] habe nur davon gehört. In Holland gibt es das nicht. Ich kenne nur ‚Love Boat‘.“ Silbereisen begrüßt seit 2019 als Kapitän des ‚Traumschiffs‘ prominente Gäste wie Joko Winterscheidt (46) oder Sarah Engels (32) an Bord. Die Moderatorin scheint sich für die Sendung also nicht begeistern zu lassen, steht dafür jedoch bereits seit zahlreichen Jahren für beliebte Dating-Shows wie ‚Love Island‘ und ‚Love Island VIP‘ vor der Kamera. Im Mai wurde bestätigt, dass eine Produktion der Promi-Variante der Reality-TV-Show auf Hochtouren läuft. Meis enthüllte damals auf ihrem Account auf Instagram: „Gute Nachrichten, ihr Lieben: Ich bin wieder mit dabei bei der neuen Staffel von ‚Love Island VIP‘! Und die Dreharbeiten starten schon ganz bald.“