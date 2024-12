Musik Taylor Swift: ‚Eras‘-Tour hat sie schwer erschöpft

Bang Showbiz | 12.12.2024, 11:00 Uhr

Die Musikerin muss sich nach Abschluss ihrer ausverkauften Welttournee erst einmal ausruhen.

Taylor Swift soll nach ihrer rekordverdächtigen ‚Eras‘-Tour „ausgebrannt“ sein.

Die Popsängerin, die am Freitag (13. Dezember) 35 Jahre alt wird, ist seit März 2023 mit ihren Shows auf der ganzen Welt unterwegs. Dabei hat sie auch Dramen erlebt wie die Terrordrohung vor ihren Konzerten in Wien.

Ein Insider verrät nun gegenüber ‚Page Six‘, dass Taylor der Konzertmarathon, der am 8. Dezember in Vancouver endete, erschöpft hat: „Sie freut sich definitiv auf eine kleine Auszeit. Taylor war bereit, diese Tour zu beenden, weil sie ausgebrannt ist und sich auf etwas Ruhe und Entspannung freut.“

Dem Insider zufolge habe die ‚cardigan‘-Interpretin von Anfang an „geplant“, ihre ‚Eras‘-Tour „direkt vor ihrem Geburtstag zu beenden“, damit sie Zeit hat, ihren Ehrentag gebührend zu feiern. Die ausverkaufte Tour der Grammy-Preisträgerin startete in Glendale, Arizona.

Taylors Freund Travis Kelce habe sie „ermutigt“, sich auszuruhen. Der Kansas City Chiefs-Spieler sei „stolz“ auf all die „harte Arbeit“ sei, die sie in die Shows gesteckt hat. „Gleichzeitig findet Travis es wichtig, dass Taylor sich eine Auszeit für sich selbst nimmt. Taylor hat so viel, wofür sie an diesem Geburtstag dankbar sein kann, nicht nur für die unglaublichen Fans, sondern für die gesamte Crew, die ihr Herz und ihre Seele in diese Tour gesteckt hat. Taylor weiß, dass sie es ohne jeden einzelnen von ihnen nicht geschafft hätte.“

Der NFL-Star kaufe „schon seit einer ganzen Weile Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke“ für seine berühmte Freundin. „Einige der Geschenke sind Dinge, die Taylor beiläufig erwähnt hat und die ihr gefallen würden. Obwohl er an Weihnachten spielt und am Wochenende von Taylors Geburtstag ein Auswärtsspiel hat, wird Travis sich die Zeit nehmen, um beide Anlässe mit ihr zu feiern“, verrät der Insider.