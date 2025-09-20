Stars Taylor Swift plant schon ihre Hochzeit

Taylor Swift - The Eras Tour - Melbourne, Australia Feb 16 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin ist seit einem Monat verlobt - und bereitet sich offenbar schon auf ihren großen Tag vor.

Taylor Swift soll bereits Vorbereitungen für ihre Hochzeit treffen.

Die 35-jährige Popsängerin und NFL-Star Travis Kelce haben sich im August verlobt und befinden sich Berichten zufolge in den „frühen Planungsphasen“ ihrer Trauung, die voraussichtlich nächstes Jahr stattfinden soll. Ein Insider verriet gegenüber ‚Us Weekly‘: „Es steckt noch ganz am Anfang der Planung. Es gibt noch keinen Veranstaltungsort oder eine Location … wahrscheinlich wird es Anfang nächsten Jahres soweit sein. Sie hat unglaublich viel Spaß daran, Locations und Orte zu recherchieren. Sie ist in der Ideenfindungsphase und genießt es, weil sie so kreativ ist.“

Das Paar wolle allerdings „keine riesige, übertriebene Hochzeit mit unzähligen Gästen“. Der Insider fügte hinzu: „Es wird etwas Privates mit Freunden und Familie, keine Veranstaltung voller Prominenter oder fremder Leute. Es soll bedeutungsvoll sein, und sie werden von Menschen umgeben sein, die ihnen wirklich wichtig sind.“

Trotz ihres Promi-Status seien Taylor und Travis „bodenständig und normal“ – das werde ihre Hochzeit widerspiegeln. „Sie gehören nicht zu den Leuten, die eine 20-Millionen-Dollar-Märchenhochzeit wollen. Sie möchte keinen Pomp und keine große Inszenierung. Es soll intimer werden.“ Taylor soll sich schon jetzt darauf freuen, ihr Kleid auszuwählen. „Fast jeder große Designer hat sich gemeldet und angeboten, ihr Brautkleid zu entwerfen. Sie ist davon überwältigt, gerührt und geschmeichelt zugleich, aber sie hat sich noch nicht entschieden“, erklärte der Vertraute.

Travis machte der ‚cardigan‘-Interpretin den Antrag mit einem Ring, den er selbst entworfen hatte. „Er hat ihn fast vollständig allein ausgesucht. Er kennt sie so gut und weiß genau, was sie mag – ein zeitloser, klassischer Look mit einem Hauch Vintage. Er hat alles berücksichtigt, was ihr gefallen und wichtig sein könnte, und sich auch davon inspirieren lassen, was sie oft trägt“, verriet ein Insider zuvor.