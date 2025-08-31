Stars Taylor Swift und Travis Kelce: Sie planen die Hochzeit noch nicht

Taylor Swift and Travis Kelce - Engagement Announcement - August 2025 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2025, 18:47 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelce haben Berichten zufolge noch nicht mit der Hochzeitsplanung begonnen.

Die Sängerin verkündete am 26. August auf Instagram, dass sie und der Tight End der Kansas City Chiefs, beide 35, verlobt sind, indem sie eine Reihe süßer Fotos von ihrem Antrag im Garten seines Hauses in Lee’s Summit, Missouri, teilte. Doch während das Paar noch feiert, soll es derzeit nicht im Kopf haben, die Hochzeit schon zu planen.

„Taylor und Travis sind seit der Verlobung im Feiermodus. Sie sind noch nicht in der Phase der Hochzeitsplanung. Im Moment wollen sie einfach nur das Verlobtsein genießen, und sie werden sich Zeit lassen“, sagte ein Insider gegenüber ‚People‘. „Es ist eine Erleichterung, es nicht mehr geheim halten zu müssen, und sie sind froh, dass es nun öffentlich ist.“

Taylor bestätigte auf Instagram, dass sie den Antrag des NFL-Stars angenommen hat – fast zwei Jahre, nachdem ihre Beziehung im September 2023 erstmals öffentlich gemacht wurde. Unter dem Beitrag mit einer Reihe verliebter Fotos schrieb die ‚Shake It Off‘-Sängerin: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“

Laut Travis‘ Vater Ed Kelce machte sein Sohn der ‚Love Story‘-Sängerin schon vor fast zwei Wochen im Garten seines Hauses – das mit einer wunderschönen Blumendekoration geschmückt war – den Antrag in Lee’s Summit. Er verriet im Podcast ‚The Jimmy and Nath Show with Emma‘: „Sie wollten gerade zum Abendessen gehen, und sie war fertig, und er sagte: ‚Lass uns noch in den Garten auf die Terrasse gehen und ein Glas Wein trinken, bevor wir losgehen.‘ „Ich glaube, sie wusste, dass etwas im Gange war, weil sie, als sie hinausgingen, plötzlich viel mehr Blumen sah.“