Stars Taylor Swift veröffentlicht finale Doku-Folgen früher als geplant

Taylor Swift - Indianapolis Eras Tour stop 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 18:00 Uhr

Taylor Swift überrascht ihre Fans mit einem vorgezogenen Release der letzten beiden Folgen ihrer Disney+-Dokureihe ‚The End Of An Era‘.

Eigentlich sollten die Episoden erst am 26. Dezember erscheinen. Disney kündigte nun jedoch an: „Als frühes Geschenk für Fans weltweit werden die finalen zwei Episoden bereits am 23. Dezember um 0 Uhr PT auf Disney+ verfügbar sein.“

Die Serie bietet unter anderem Einblicke in Swifts Beziehung zu NFL-Star Travis Kelce, der in der Doku auch von ihrer Mutter Andrea kommentiert wird. „Travis Kelce bringt vielen Fans große Freude“, sagt sie.

Swift erzählt außerdem, dass der lauteste Moment der gesamten ‚Eras‘-Tour jener gewesen sei, als Kelce im Juni 2024 im Wembley-Stadion auf die Bühne kam – mit Smoking und Comedy-Szenario. Später schrieb die Sängerin zu Fotos des Auftritts: „Ich bin immer noch am Lachen und Dahinschmelzen über Travis‘ ‚Eras‘-Tour-Debüt.“ Sie schwärmte auch von den Gastauftritten von Hayley Williams (‚Castles Crumbling‘) und Gracie Abrams (‚us‘) und beschrieb die Wembley-Shows als „unvergesslich“. Swift schrieb damals: „Ich kann es kaum erwarten, das Ganze im August noch fünfmal zu erleben. Als Nächstes: Dublin!“