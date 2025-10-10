Film ‚Terrifier‘-Schöpfer Damien Leone ist stolz auf seinen Horrorfilm mit Sam Raimi

Damien Leone attends "Terrifier 3" New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 18:00 Uhr

'Terrifier'-Schöpfer Damien Leone ist stolz auf seinen Horrorfilm mit Sam Raimi.

Damien Leone arbeitet weiterhin an einem Horrorfilm zusammen mit Sam Raimi.

Der 43-jährige ‚Terrifier‘-Schöpfer hatte bereits zuvor angekündigt, gemeinsam mit dem 65-jährigen ‚Evil Dead‘-Regisseur an einem neuen Horrorprojekt zu arbeiten. Obwohl es in letzter Zeit kaum Neuigkeiten dazu gab, bestätigte Leone nun, dass der Film weiterhin in Entwicklung ist. In der Podcast-Sendung ‚Talk is Jericho‘ sagte er: „Ich arbeite gerade an einem weiteren Film mit Sam Raimi, und das zieht sich schon ewig hin. Irgendetwas passiert immer, das das Projekt wieder aufhält. Es basiert auf einer meiner eigenen Ideen.“

Der ‚All Hallows’ Eve‘-Regisseur verriet, dass das Projekt „sehr anders ist als alles, was [er] bisher gemacht hat“. Er fuhr fort: „Ich darf nicht zu viel sagen, aber es ist so etwas wie ein richtig harter Damien-Leone-Horrorfilm, gemischt mit einem 70er-Jahre-Exploitationsfilm im Quentin-Tarantino-Stil. Es ist wirklich etwas völlig anderes als alles, was ich bisher gemacht habe.“

Leone hatte erstmals im Februar 2023 enthüllt, dass er gemeinsam mit Raimis Produktionsfirma Ghost House Pictures an einem neuen Horrorfilm arbeite, doch seither waren die Updates eher spärlich. Der Regisseur erklärte, dass die Entwicklung des Films durch den Autorenstreik der Writers Guild of America (WGA) im Jahr 2023 verlangsamt worden sei. Als der Streik vorbei war, habe er seine Aufmerksamkeit auf ‚Terrifier 3‘ richten müssen. Er sagte: „Wir waren mitten in der Entwicklung, und alles lief großartig – dann kam der Autorenstreik. Also meinte ich: ‚Leute, ich muss jetzt los und ‚Terrifier 3‘ schreiben.'“