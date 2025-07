Film ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘: Eltern von Katnis Everdeen gecastet

Jennifer Lawrence - Avalon - 2012 - The Hunger Games BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2025, 14:00 Uhr

Scot Greenan und Grace Ackary werden im neuen Prequel-Film die Rollen von Burdock Everdeen und Asterid March übernehmen.

Die Rollen von Katniss Everdeens Eltern in ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ wurden besetzt.

Für den kommenden Prequel-Film wurden Scot Greenan und Grace Ackary verpflichtet. Sie spielen Burdock Everdeen und Asterid March, die Eltern von Jennifer Lawrences ikonischer Heldin aus den originalen ‚Die Tribute von Panem‘-Filmen.

Außerdem wurde bekanntgegeben, dass Melody Chikakane Brown und Jefferson White als Hattie Meeney bzw. Mr. McCoy zur Besetzung gehören. In der Hauptrolle des Haymitch Abernathy, der in der Original-Tetralogie von Woody Harrelson gespielt wurde, ist Joseph Zada zu sehen. Whitney Peak wurde als seine Freundin Lenore Dove Baird gecastet.

Maya Hawke übernimmt die Rolle von Wiress, der ehemaligen Siegerin der Hungerspiele, die nun die Tribute von Distrikt 12 betreut, während Mckenna Grace den Distrikt-12-Tribut Maysilee Donner spielt. Glenn Close wird Drusilla Sickle spielen, die grausame Begleiterin der Distrikt-12-Tribute, während Billy Porter als ihr Ex-Mann Magno Stift zu sehen ist, der als wenig inspirierter Designer der Teilnehmer fungiert.

Kieran Culkin wird als Caesar Flickerman auftreten – die Rolle spielte in den originalen Filmen Stanley Tucci – und Elle Fanning ist als Effie Trinket dabei, die zuvor von Elizabeth Banks verkörpert wurde. Den Cast komplettiert Ralph Fiennes in der Rolle von Präsident Coriolanus Snow, der in den ursprünglichen Filmen vom verstorbenen Donald Sutherland und im Prequel ‚The Ballad of Songbirds and Snakes‘ (2023) von Tom Blyth gespielt wurde.

‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ basiert auf Suzanne Collins’ Roman ‚Die Tribute von Panem L – Der Tag bricht an‘ von 2025 und ist der zweite Teil ihrer Prequel-Trilogie. Die Handlung spielt 24 Jahre vor den Ereignissen in ‚Die Tribute von Panem‘ und folgt dem 16-jährigen Haymitch Abernathy, der gezwungen ist, an den gnadenlosen 50. Hungerspielen teilzunehmen. Während Haymitch ums Überleben kämpft, beginnt er, die dunkelsten Geheimnisse des Kapitols zu entdecken und lernt den verheerenden Preis der Rebellion kennen.