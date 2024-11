Stars Tiffany Haddish: Man warf sie aus dem Ballettunterricht

Tiffany Haddish - The After-Part - Apple TV - LA Premiere - Eric Charbonneau BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 11:00 Uhr

Tiffany Haddish erzählte, dass sie wegen des Fluchens aus dem Ballettunterricht geworfen wurde.

Die 44-jährige Schauspielerin war 27 Jahre alt, als man sie wegen ihrer Schimpfwörter aus dem Tanzunterricht geworfen hatte und sie daraufhin nie wieder mit dem Tanzen anfing.

Haddish verriet gegenüber dem Magazin ,Us Weekly‘: „Ich habe für einen Ballettfilm vorgesprochen und wurde nicht eingestellt. Aber ich wurde auch aus dem Ballettunterricht geworfen.“ Auf die Frage, warum sie rausgeworfen wurde, gab die Darstellerin zu: „Wegen des Fluchens. Das tut verdammt weh!“ Tiffany fügte jedoch hinzu, dass sie sich trotzdem immer noch gerne Ballett ansehe: „Ich gehe zum Ballett.“ Und der ,Girls Trip‘-Star nimmt auch gerne an anderen Tanzkursen teil, auch wenn sie darin ihrer Meinung nach nicht „gut“ sei: „Ich mache das die ganze Zeit allein zu Hause. Ich bin aber nicht gut darin. Ich nehme an Barre-Kursen teil. Das ist mein Ding!“ Im September lief Tiffany für Monses New York Fashion Week-Show über den Laufsteg und war begeistert, mit dabei zu sein. Über ihren Überraschungsauftritt sagte sie: „Ich habe Mode schon immer geliebt und wollte schon immer ein Teil davon sein. Meine Großmutter war in den 1950er und 1960er Jahren ein Model.“