Film Tim Burton: Er will kein ,Edward mit den Scherenhänden‘-Sequel drehen

Tim Burton - Beetlejuice Beetlejuice UK premiere August 2024 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2024, 11:00 Uhr

Der Filmemacher sprach darüber, dass er kein Sequel des Films drehen wollte, da sich das Projekt für ihn „wie eine einmalige Sache anfühlte“.

Tim Burton sprach darüber, dass er kein ,Edward mit den Scherenhänden‘-Sequel drehen wollte, da sich der Film für ihn „wie eine einmalige Sache anfühlte“.

Der 66-jährige Filmemacher führte die Regie bei dem Gothic-Fantasy-Film, der 1990 in die Kinos kam.

Obwohl der Film ein großer Erfolg war, bestand Tim jetzt darauf, dass er kein Interesse daran habe, eine Fortsetzung von dem Projekt zu drehen. Der gefeierte Filmemacher sagte in einem Gespräch mit ,IndieWire‘: „Es gibt bestimmte Filme, von denen ich keine Fortsetzung drehen will. Ich wollte kein Sequel davon machen, da es sich wie eine einmalige Sache anfühlte. Ich wollte keine Fortsetzung von ‚Nightmare Before Christmas‘ machen, weil es sich auch wie eine einmalige Sache anfühlte. Manche Dinge sollte man lieber einfach so lassen, wie sie sind, und das ist für mich eines davon.” Johnny Depp spielte neben Winona Ryder in ,Edward mit den Scherenhänden‘ mit und Tim hatte im Laufe der Jahre mehrmals mit beiden Stars zusammengearbeitet. Und trotzdem sei der Regisseur offen, was die Besetzung seiner Filme angeht. Tim, der zudem die Regie für ,Beetlejuice‘ und ,Dark Shadows‘ führte, verriet: „Ich habe nie das Gefühl, oh, ich werde diesen oder jenen Schauspieler einsetzen. Normalerweise muss es auf dem Projekt basieren, an dem ich gerade arbeite. Darum geht es beim Film. Es geht um die Zusammenarbeit und darum, Ideen mit den Menschen um einen herum auszutauschen.“