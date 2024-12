Film Timothee Chalamet: Darum liebt er große Filmprojekte

Timothée Chalamet arrives at the Los Angeles Premiere - A Complete Unknown - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 16:00 Uhr

Timothee Chalamet liebt den „Mut“ der Arbeit an großen Filmen.

Der 28-jährige Schauspieler hat in Filmen wie ‚Dune: Part Two‘, ‚A Complete Unknown‘ und ‚Wonka‘ mitgewirkt und erklärte, dass er am Set immer so hart wie möglich arbeiten wolle. Und bei großen Produktionen wie diesen ist eine gewisse Arbeitsmoral unabkömmlich.

Timothee erzählte dem ‚This Past Weekend‘-Podcast jetzt: „Es gibt auch dieses kleine Missverständnis über Schauspieler. Du kannst einen bequemen Job in einer TV-Show haben. Wenn du einen Dreck auf deine Arbeit gibst, könnte das ein toller Lebensstil sein. Du verdienst hohe sechsstellige Beträge, niedrige siebenstellige Beträge, und du tauchst einfach auf, wenn du willst.“ Wenn man sich aber für seine Arbeit interessiere, dann sehe das Arbeiten ganz anders aus: „Das sind lange Tage. Das sind 14-Stunden-Tage, sechs Tage die Woche, für drei Monate. Ich weiß, dass die Leute es viel schwerer haben, aber sie wollen diesen Mut spüren. Ich hoffe, die Leute lachen nicht darüber. Ich fühle mich, als wäre ich der am härtesten arbeitende Mann. Vielleicht sollte ich das nicht sagen. Aber warum solltest du das machen, wenn du nicht alles gibst?“

Chalamet ist zuletzt in die Rolle der Musikikone Bob Dylan für das Biopic ‚A Complete Unknown‘ eingetaucht und wollte bei seiner Darstellung des ‚Blowin‘ in the Wind‘-Sängers einen „großartigen Job“ machen. Er fügte hinzu: „Man sollte nie sagen, dass man wettkampffreudig ist, aber… Es gab viele Musik-Biopics und ich wollte einen tollen Job machen. Ich liebe Bob Dylan, ich liebe diesen Künstler. Das alles ist nicht selbstverständlich.“