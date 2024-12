Stars Timothée Chalamet: Kein gemeinsames Weihnachtsfest mit Kylie Jenner

Timothee Chalamet and Kylie Jenner - Golden Globe Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2024, 14:00 Uhr

Der Schauspieler schwebt mit dem Reality-Star auf Wolke sieben - trotzdem feiern sie Weihnachten getrennt.

Timothée Chalamet und Kylie Jenner werden Weihnachten getrennt verbringen.

Der Schauspieler ist seit dem vergangenen Frühjahr mit der Reality-TV-Darstellerin zusammen. Bei gemeinsamen Auftritten zeigen sich die Stars immer wieder turtelnd und verliebt. Nun verrät der ‚Dune‘-Darsteller allerdings, dass er Weihnachten in New York feiern wird, um Zeit mit seiner kleinen Nichte zu verbringen. Im September hatte seine Schwester Pauline Chalamet ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Kylie dagegen wird die Feiertage vermutlich zu Hause in Kalifornien mit ihrer Familie verbringen.

Im ‚This Past Weekend‘-Podcast sprach Timothée zunächst über die Afterparty zu seinem Bob Dylan-Biopic ‚A Complete Unknown‘ in Los Angeles. Am nächsten Tag sei er total fertig gewesen. „Wir waren lange auf. Ich habe in letzter Zeit überhaupt nicht getrunken. Nicht, dass ich jemals ein Problem damit gehabt hätte, aber letzte Nacht hatte ich ein paar Drinks. Ich bin heute ziemlich fertig“, räumte er ein.

Auf die Frage von Podcaster Theo Vonn, ob er derzeit mit jemandem zusammenlebe, antwortete der Hollywood-Star: „Nein, Gott sei Dank, Mann. Man hat es wirklich geschafft, wenn man keinen Mitbewohner mehr hat.“ Anschließend bestätigte der 28-Jährige, dass er an Weihnachten bei seiner Familie sein wird, um Zeit mit seiner Nichte zu verbringen.

Wie ein Insider kürzlich gegenüber ‚People‘ verriet, sei Kylie „noch nie so verliebt“ gewesen. „Sie ist unheimlich glücklich mit [Timothée]. Ihre Familie liebt ihn. Er ist so diskret und hält ihr immer den Rücken frei. Er ist ein echter Gentleman und alles, was Kylie verdient hat.“