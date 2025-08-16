Stars Tokio Hotel: Bill Kaulitz macht beim großen Jubiläums-Konzert Anspielung auf Marc Eggers

Bang Showbiz | 16.08.2025, 10:26 Uhr

Bill Kaulitz zeigte beim großen Geburtstagskonzert von Tokio Hotel auch Marc Eggers auf der Bühne. Der Ballermann-Star war auf der Videoleinwand zu sehen.

Bill Kaulitz hat beim großen Geburtstagskonzert von Tokio Hotel auch Marc Eggers mit auf die Bühne genommen – zumindest digital.

Die ehemalige Teenie-Band aus Magdeburg, die seit ihrem Durchbruch mit ‚Durch den Monsun‘ am 15. August 2005 einen beachtlichen Karriereweg zurückgelegt hat, spielte am Freitag (15. August) ein großes Konzert zum 20. Geburtstag des Songs. Vor 17.000 Fans performte die Band bestehend aus Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin alte Klassiker aus den vergangenen zwei Jahrzehnten, aber auch einige neue Hits.

Unter anderem sang Bill den Song ‚Home‘, der 2024 herauskam und auch der Titelsong der Dokuserie ‚Kaulitz Kaulitz‘ über ihn und Bruder Tom ist. Während des Liedes wurden auf den Leinwänden Szenen aus der ersten Staffel der Netflix-Produktion eingeblendet – und auch Marc Eggers war zu sehen. Zur Songzeile „It ain’t nobody’s business what we do and who we love“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Es geht niemanden etwas an, was wir tun und wen wir lieben“, erschien im Hintergrund eine Aufnahme von Bill und Marc vom Münchner Oktoberfest 2023, nach dem die Beziehung zum ersten Mal durch die Schlagzeilen ging.

Mit dem Male-Model und Ballermann-Sänger war Bill bekanntlich 2023 und 2024 für kurze Zeit zusammen, bevor die Beziehung in einem Scherbenhaufen endete. In seiner Doku ‚Kaulitz Kaulitz‘ gab Bill unter anderem zu, dass er von Marc betrogen wurde. Nach dem ersten Dating-Versuch der beiden hatten ihn „Nachrichten von Frauen“ erreicht, die ebenfalls eine Beziehung mit Marc geführt hatten – zeitgleich. Auch eine zweite Chance klappte nicht besser: In der zweiten Staffel von ‚Kaulitz Kaulitz‘ ist zu sehen, wie ein enttäuschter Bill auf Tokio Hotel-Tour gehen muss, allein, denn Marc Eggers sagte ihm sechs Stunden vor dem Abflug Bescheid, dass er nicht kommen würde. „Ich weiß nicht was mit mir los ist, ich komme nicht“, soll der Ballermann-Sänger dem Tokio Hotel-Frontmann geschrieben haben, wie Bill in der Serie erzählt. Damit war die Beziehung zum zweiten – und wohl auch zum letzten – Mal beendet.