Film ‚Top Gun 3‘ erhält positives Update nach Skydances Übernahme von Paramount

Bang Showbiz | 14.08.2025, 18:00 Uhr

Der dritte ‚Top Gun‘-Film ist eine große Priorität für Skydance Media nach der Übernahme von Paramount Global durch das Studio.

Nachdem Skydance Paramount am vergangenen Donnerstag (07.08.25) für 8 Milliarden US-Dollar übernommen hatte, wurde das Schicksal der aktuellen Projekte des Studios infrage gestellt. Skydance-CEO David Ellison betonte jedoch, dass sowohl das Sequel zu ‚Top Gun: Maverick‘ als auch ‚Star Trek‘ weiterhin oberste Priorität für das Unternehmen hätten.

Ellison sagte: „Eine unserer größten Prioritäten ist es tatsächlich, Paramount wieder zum Ziel Nummer 1 für die talentiertesten Künstler und Filmemacher der Welt zu machen.

Ganz einfach: Großartige Filmemacher machen großartige Filme.“

Ellisons Skydance-Stellvertreterin Dana Goldberg lobte außerdem Tom Cruise (63) für seine Arbeit an Paramount-Projekten wie ‚Top Gun‘ und der ‚Mission: Impossible‘-Reihe. Sie sagte: „Es ging darum, ihm zu danken für, offen gesagt, den enormen Anteil, den er an der Geschichte von Paramount, der Gegenwart von Paramount und daran hat, wie wichtig er für die Zukunft von Paramount ist.

‚Top Gun 3‘ ist für uns eine massive Priorität.“

‚Top Gun: Maverick‘ – das Legacy-Sequel zu ‚Top Gun‘ von 1986 – zeigt Cruise als Marinekapitän Pete ‚Maverick‘ Mitchell, der zur Elite-Flugschule der Navy zurückkehrt, um eine neue Generation von Piloten auszubilden, während er sich seiner Vergangenheit stellt und sie auf eine gefährliche Mission führt. Kürzlich deutete Regisseur Joseph Kosinski an, dass der dritte ‚Top Gun‘-Film „viel größer“ werden würde als ‚Top Gun: Maverick‘ von 2022. Der ‚F1‘-Regisseur sagte dem Magazin ‚GQ‘: „Ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, es zu machen – nicht nur im Hinblick auf den Umfang dessen, was wir vorschlagen, sondern auch die Idee der Geschichte, die wir erzählen. Wir denken viel größer … Es ist eine wirklich existenzielle Krise, die Maverick hier hat, und sie ist viel größer als er selbst.“