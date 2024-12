Stars Trauer um Hannelore Hoger: Die Schauspiellegende ist tot

Hannelore Hoger September 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2024, 16:00 Uhr

Kurz vor Weihnachten erreichte die deutsche Schauspielwelt eine traurige Nachricht: Hannelore Hoger ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Ihr Manager bestätigte den Tod der beliebten Schauspielerin am 21. Dezember. Sie starb an einer Erkrankung, deren Details nicht bekanntgegeben wurden.

Hannelore Hoger prägte die deutsche Kulturlandschaft wie kaum eine andere. Unvergessen bleibt ihre Rolle als resolute Kommissarin Bella Block in der gleichnamigen Krimiserie. Von 1994 bis 2018 löste sie in 38 Episoden schwierige Fälle und begeisterte Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach 25 Jahren beendete sie die Serie mit den Worten: „Die Entscheidung war richtig. Der Sender wollte noch weitermachen, aber ich kann nicht immer die gleiche Rolle spielen.“ Hoger begann ihre Karriere in den 1960er-Jahren am Theater in Ulm und bewies bald auch ihr Talent als Regisseurin. Ihr Fernsehdebüt gab sie 1965 in ‚Tag für Tag‘. Besonders gefeiert wurde ihre Mitwirkung in Volker Schlöndorffs Verfilmung ‚Die verlorene Ehre der Katharina Blum‘ (1975). Später zeigte sie ihre Wandlungsfähigkeit in Produktionen wie ‚Nichts für Feiglinge‘ (2014) oder dem ZDF-Krimi ‚Nord Nord Mord – Sievers und der schönste Tag‘ (2021).

Geboren am 20. August 1941 in Hamburg, wuchs Hannelore Hoger in einer Arbeiterfamilie auf und entwickelte früh eine Leidenschaft für Kunst und Literatur. Ihre Tochter Nina Hoger, ebenfalls Schauspielerin, war nicht nur ihre enge Vertraute, sondern auch ihre kreative Partnerin. Die beiden verband eine tiefe Beziehung, die sich in gemeinsamen Filmprojekten widerspiegelte. Ihre letzte gemeinsame Arbeit war der Film ‚Zurück ans Meer‘ (2019). Hannelore Hoger hielt ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus, doch ihre Nähe zu ihrer Familie und ihr Sinn für Freundschaft und Loyalität waren über die Jahre hinweg prägend. Trotz ihrer Erfolge blieb sie der Hansestadt Hamburg stets verbunden und lebte dort bis zu ihrem Tod. Die Liebe zu ihrer Heimat und die Werte ihrer Kindheit beeinflussten ihre Persönlichkeit und ihr Werk nachhaltig.

Hannelore Hoger hinterlässt ein beeindruckendes Erbe: Ihre starke Persönlichkeit und ihre außergewöhnliche Präsenz werden nicht nur in der Film- und Theaterwelt schmerzlich vermisst werden. Deutschland verliert eine der prägendsten Schauspielerinnen seiner Zeit.