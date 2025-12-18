Stars Travis Kelce deutet Verlängerung seiner NFL-Karriere an

Travis Kelce - October 2024 - Getty Images - Kansas City Chiefs BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 09:00 Uhr

Der Football-Star könnte auch 2026 wieder für die Kansas City Chiefs spielen.

Travis Kelce hat angedeutet, seine NFL-Karriere um eine weitere Saison zu verlängern.

Der 36-jährige Sportstar – der mit Taylor Swift verlobt ist – ließ durchblicken, dass er wahrscheinlich für eine weitere Saison zu den Kansas City Chiefs zurückkehren wird. Im Gespräch über die saisonbeendende Verletzung seines Teamkollegen Patrick Mahomes sagte Travis im Podcast ‚New Heights‘: „Hoffentlich können die Chiefs ihn so schnell wie möglich zurückholen. Im Moment liegt das wohl ungefähr bei Woche eins oder zu Beginn der kommenden Saison. Ich weiß, dass er alles dafür tun wird, so schnell wie möglich wieder für die Chiefs auf dem Feld zu stehen.“

Travis’ älterer Bruder Jason Kelce ist der Meinung, dass die Chiefs in der nächsten Saison eine deutlich stärkere Kraft sein könnten, nachdem sie den Einzug in den kommenden Super Bowl verpasst haben. Jason – der 2024 seinen eigenen Rücktritt aus der NFL bekannt gab – erzählte: „Daran denke ich immer, wenn ich in solchen Spielen war oder Saisons erlebt habe, die nicht gut gelaufen sind. Selbst in den Jahren, in denen nicht alles funktioniert, hast du immer noch ein Team. Du bist den Jungs immer noch nah.“

Der 38-Jährige fügte hinzu, dass er die Meinung seines Bruders teile. „Ich habe es immer ähnlich gesehen wie du, Trav: Wir haben nur noch drei Wochen mit diesem Team aus diesem Jahr, um Football zu spielen. Nächstes Jahr wird es anders aussehen, oder? Manche Spieler kommen zurück, andere nicht“, erklärte Jason.

Bereits Anfang des Jahres hatte Travis betont, dass er in der NFL noch „viel zu beweisen“ habe. Nach der Niederlage im Super Bowl 2025 hatte der Sportler kurzzeitig über einen Rücktritt nachgedacht, fühlte sich aber weiterhin motiviert und ehrgeizig. „Es war keine besonders schwere Entscheidung für mich“, sagte er gegenüber Reportern. „Ich weiß, dass ich älter werde, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich in dieser Liga noch viel beweisen kann. Es war wirklich keine schwierige Entscheidung.“