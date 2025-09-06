Stars Travis Kelce: Seine Nichten sind begeistert von neuer ‚Tante‘ Taylor Swift

Taylor Swift with Travis Kelce NY Oct 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2025, 16:00 Uhr

Der NFL-Star hat vier Nichten, die sich riesig über seine Verlobung mit dem Popstar freuen.

Travis Kelces Nichten sind völlig aus dem Häuschen, Taylor Swift als Tante zu bekommen.

Jason Kelce und seine Frau Kylie haben vier Töchter – Wyatt (5), Ellie (4), Bennett (2) und die im März geborene Finn. Die Mädchen freuen sich riesig, dass Taylor bald offiziell ihre Tante ist. Kylie verriet in der Show ‚Good Morning America‘: „Die Mädels sind begeistert. Sie sind so aufgeregt, dass sie eine weitere Tante bekommen. Wir könnten uns nicht mehr für sie freuen und sind gespannt, was die Zukunft bringt. Wir lieben die Liebe – und wir lieben Taylor und Trav.“

Kylies Aussagen kommen, nachdem bekannt wurde, dass Travis’ Familie „sehr glücklich“ über die Verlobung des NFL-Stars mit der 35-Jährigen ist. Der Sportler und die ‚Cardigan‘-Sängerin hatten ihre Verlobung im vergangenen Monat nach zwei Jahren Beziehung bekannt gegeben. Ein Insider verriet, dass Travis’ Eltern Donna und Ed sowie Jason und Kylie den Musik-Superstar „vergöttern“.

Ein Insider verriet gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Sie gibt sich wirklich Mühe, der ganzen Familie zu zeigen, wie sehr ihr nicht nur Travis am Herzen liegt, sondern auch alle anderen – bis hin zu Jasons Kindern.“ Der Insider erklärte, dass Taylor die Familie Kelce mit „aufmerksamen Geschenken und selbstgebackenen Leckereien“ beeindruckt habe, obwohl sie mit ihrer Musikkarriere sehr beschäftigt ist. „Sie wissen gar nicht, wie sie das alles schafft, bei ihrer Karriere. Sie sind alle sehr, sehr glücklich, dass Travis Taylor in seinem Leben hat. Sie hat seine Welt in jeder Hinsicht verändert – zum Besten“, betonte der Vertraute.