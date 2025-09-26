Stars Trennung nicht endgültig? Laura Maria Rypa über ihre Zukunft mit Pietro

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 14:00 Uhr

Das Hin und Her zwischen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi geht weiter.

Erst Mitte August hatte die Influencerin überraschend in ihrer Instagram-Story das Liebes-Aus verkündet. Nun klingt sie jedoch im Gespräch mit RTL deutlich versöhnlicher.

„Ein Liebescomeback“ mit Lombardi (33) sei „nicht ausgeschlossen“, erklärt Rypa am Rande eines Events. Zwischen ihr und ihrem Ex-Verlobten, mit dem sie zwei Kinder hat, sei die Zuneigung nach wie vor vorhanden. Die Liebe sei „beiderseits“ da, so die Zweifach-Mama. Eine endgültige Rückkehr als Paar wolle sie deshalb nicht ausschließen – auch wenn es aktuell für beide besser sei, getrennte Wege zu gehen. „So wie es gerade ist, ist für uns alle am besten“, so Rypa weiter.

Klar sei jedoch: Damit eine Versöhnung klappen könne, müsse „jeder an sich selbst arbeiten“. Auf Details geht die 28-Jährige nicht weiter ein. Ein kleines Indiz für ein mögliches Wiedersehen liefert die Blondine zudem selbst. Sie verrät in ihrer Instagram-Story, dass sie gemeinsam mit den Söhnen die große Weihnachtsshow von Lombardi in Köln besuchen wolle – und macht gleich ein bisschen Werbung für das Event.