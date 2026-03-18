Musik Trent Reznor stellt klar: Nine Inch Nails hören doch nicht mit Touren auf

Trent Reznor - Nine Inch Nails - AVALON - Leeds Festival August 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 14:00 Uhr

Trent Reznor hat klargestellt, dass Nine Inch Nails nicht mit dem Touren aufhören.

Die Industrial-Rocker beendeten ihre ‚Peel It Back‘-Tour am 16. März in Sacramento. Bei einem früheren Konzert hatte der 60-jährige Frontmann angedeutet, dass er nicht wisse, ob die Band wieder auf Tour gehen werde. Auf der Bühne im BOK Center in Tulsa, Oklahoma, am 27. Februar erinnerte er sich: „Eines der ersten Male, als wir hier gespielt haben – vielleicht war es im Cain’s Ballroom, vor gefühlt 80 Jahren – spielten wir ‚Head Like a Hole‘, und ich sah jemanden hinten, der mir den verdammten Text entgegenschrie. Da dachte ich: ‚Das ist alles, was ich je im Leben wollte. Eine Verbindung zu jemandem wie diesem Typen.‘ Daran denke ich, wenn ich nach Tulsa komme.“ Dann sagte Trent: „Ich weiß nicht, ob wir nach dieser Tour noch einmal auf Tour gehen werden, aber ich bin stolz auf die Show, die wir gerade machen. Und ich bin verdammt dankbar, dass ihr euren Abend heute mit uns verbringt.“

In Sacramento stellte er jedoch klar, dass seine Worte „missverstanden“ wurden und es gut möglich sei, dass die Band wieder tourt. Er sagte im Golden 1 Center: „Wie einige von euch wissen, ist das heute das letzte Konzert der Tour. Und um das klarzustellen: Ich habe neulich etwas gesagt, das dann falsch interpretiert wurde. Ich habe gesagt, dass dies das letzte Konzert dieser Tour ist, dass wir derzeit keine weiteren Shows geplant haben und auch vorerst keine planen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nie wieder auf Tour gehen.“ Er fügte hinzu, dass es nicht nächsten Monat sein werde und auch nicht in diesem Jahr. Er habe jedoch nie gesagt, dass Nine Inch Nails bewusst aufhören. „Aber ehrlich gesagt sind wir vor dieser Tour lange nicht getourt, weil ich nicht wusste, ob wir es noch gut machen können, ob es noch relevant ist und ob wir noch etwas zu sagen haben“, so Reznor weiter. „Aber mit dieser Band, dieser Crew und viel harter Arbeit haben wir eine Show auf die Beine gestellt, auf die ich wirklich verdammt stolz bin. Danke, dass ihr gekommen seid – das gibt uns das Gefühl, einen Zweck zu haben.“

Als Nächstes wird die Band mit ‚Nine Inch Noize‘ – einem Supergroup-Projekt mit Boys Noize – beim Coachella am 10. und 17. April auftreten. Ende letzten Jahres verriet Reznor, dass Nine Inch Nails an neuer Musik arbeiten, nachdem er vom Musikgeschäft enttäuscht war. Die ‚Peel It Back‘-Tour sowie die Arbeit am Soundtrack zu ‚TRON: Ares‘ hätten sie dazu inspiriert, wieder ins Studio zu gehen. Er erklärte: „Wir arbeiten an neuem Material und freuen uns darauf. Wir priorisieren Nine Inch Nails jetzt stärker, statt jedes andere Projekt anzunehmen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber der Unterschied zu vor einem Jahr ist: Die Zündschnur ist gelegt, und der Wunsch ist da.“ Zuvor hatte Trent gegenüber ‚IndieWire‘ erklärt, dass er sich in den letzten Jahren verstärkt auf Filmmusik konzentriert habe, weil „die Musikwelt schlecht ist“. Das letzte Studioalbum von Nine Inch Nails, das kein Soundtrack war, erschien 2020 mit ‚Ghosts V: Together‘ und ‚Ghosts VI: Locusts‘.