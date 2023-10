The Voice of Germany, Irland-Krimi, ... TV-Tipps am Donnerstag

Die Coaches von "The Voice of Germany": Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz (v.l.n.r.).

In "The Voice of Germany" (ProSieben) laden die Promi-Coaches zu einer weiteren Blind Audition. Im "Irland-Krimi" (Das Erste) endet eine Schulparty tödlich und in "Fritzie - Der Himmel muss warten" (ZDF) gerät ein Schüler unter Diebstahlverdacht.

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Musikshow

Fünf neue Coaches – ein bekanntes Versprechen: It's nothing but the Voice! Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz im Doppelstuhl geben in der 13. Staffel der Musik-Show ihr Debüt als "The Voice Of Germany"-Coaches. In der siebten Blind Audition singen unter anderem Justyna aus Berlin, Sina aus Dortmund und Tobias aus Nürnberg.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Blackout, Krimi

Nach einer Schulparty wird die 16-jährige Schülerin Moira McKendry (Lauryn Canny) tot aufgefunden. Die tödlichen Kopfverletzungen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Moiras beste Freundin, die introvertierte Hanna (Tara Cush), war anscheinend die Letzte, die Moira lebend gesehen hat. Doch Hanna kann sich nicht mehr erinnern. Was ist dem Mädchen so Schreckliches zugestoßen, dass jede Erinnerung ausgelöscht wurde? War sie Zeugin eines Verbrechens?

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie – Der Himmel muss warten: Zweite Chance, Dramaserie

In der Schule sorgen eine gestohlene Handtasche und ein Beutel mit Kokain für Aufregung. Im Mittelpunkt des Verdachts steht der Schüler Louis Lehmann (Julien Neisius), und Fritzie (Tanja Wedhorn) ist die Einzige, die von seiner Unschuld überzeugt ist. Als sie versucht, ihm beizustehen, begeht sie jedoch einen schweren Fehler, für den sie sich vor Schulleiter Henrik Schattauer (Götz Schubert) verantworten muss. Dabei spürt sie erneut die starke Anziehung, die von ihm ausgeht.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

In dieser Ausgabe verschlägt es Profi Frank Rosin direkt nach Hollywood, genauer gesagt, mitten nach Bad Segeberg. Denn Peters "Bräustübl" ist an jeder Ecke mit angestaubter Deko aus den Filmen der 50er- und 60er-Jahre vollgestopft. Während des Testessens wird deutlich, dass nicht nur die Einrichtung, sondern auch Peters Kochkünste in der Zeit stehen geblieben sind. Kann der Sternekoch Peters festgefahrene Muster durchbrechen und dem Bräustübl zu neuem Glanz verhelfen?

20:15 Uhr, Tele 5, Hard Rain, Thriller

Seit Tagen regnet es in der Kleinstadt Huntingburg unaufhörlich. Wiesen, Felder und Straßen stehen unter Wasser, und die Einwohner müssen evakuiert werden. Die Kurierfahrer Tom (Christian Slater) und Charlie haben in der Zwischenzeit die Aufgabe, drei Millionen Dollar aus der örtlichen Bank in Sicherheit zu bringen. Doch diese heikle Mission gerät außer Kontrolle, da das Wasser unaufhörlich steigt – und mit ihm die Spannung.