Tatort, Dungeons & Dragons, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Siebte Etage": Gerald Kneissler (André Eisermann) ist der Geschäftsführer des Eroscenters. (eyn/spot)

SpotOn News | 24.11.2024, 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) ermitteln Freddy Schenk und Max Ballauf in einer verschworenen Hausgemeinschaft. Sat.1 zeigt die Rollenspiel-Adaption "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben". Im ZDF nimmt das "Traumschiff" Kurs auf Argentinien.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Siebte Etage, Krimi

Als der Haustechniker Malik Zeman (Mehdi Salim) tot vor dem Eroscenter gefunden wird, merken die Hauptkommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) bald, dass sie sich bei ihren Ermittlungen auf die siebte Etage konzentrieren müssen. Ein Fenster auf dieser Etage stand offen, durch das Malik gestoßen wurde. Dort befinden sich ein Friseursalon, ein Nagelstudio und mehrere Zimmer, die von jungen Frauen gemietet werden. Welche Dienste diese Frauen anbieten, betrifft den Geschäftsführer Gerald Kneissler (André Eisermann) jedoch nicht. Die Kommissare begeben sich in eine Welt, in der berufliche und persönliche Beziehungen ineinander übergehen. Obwohl alle Mieter der siebten Etage nach außen hin wie eine große Familie wirken, schlummern Konflikte leise hinter den dunkelroten Wänden.

20:15 Uhr, Sat.1, Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, Actionfantasy

Edgin (Chris Pine) und Holga (Michelle Rodriguez) entkommen nach zwei Jahren Haft aus dem Eiswindtal. Doch zurück in ihrer Heimat stellen sie fest, dass ihr ehemaliger Weggefährte Forge (Hugh Grant) nicht nur die Kontrolle über die Stadt an sich gerissen, sondern auch ein wertvolles Artefakt gestohlen hat. Zusammen mit ihren Gefährten Simon (Justice Smith), Doric (Sophia Lillis) und Xenk (Regé-Jean Page) treten sie an, um den machthungrigen Widersacher zu bekämpfen.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Argentinien, Urlaubsserie

"Das Traumschiff" steuert Argentinien an. Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), seine Crew und die Passagiere an Bord freuen sich auf ein Land voller vielfältiger Natur und Kultur. Souschefin Isabell Wagner (Nele Schepe) muss sich mit dem neuen Chefkoch Leon Müller (Aaron Karl) arrangieren. Ausgerechnet Leon, der selbstverliebte Herzensbrecher aus ihrer Ausbildungszeit, der ihr zudem einst einen lukrativen Job vor der Nase wegschnappte.

20:15 Uhr, VOX, Deutschland grillt den Henssler, Kochchallenge

Steffen Henssler stellt sich einer kulinarischen Herausforderung und tritt gegen Teams aus ganz Deutschland an. In vier Episoden messen sich Traditionsköche und prominente Vertreter der Bundesländer mit ihm und bringen die Esskultur ihrer Regionen zur Geltung. Die Zuschauer erwartet ein spannender Einblick in die Vielfalt der deutschen Küche.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Die beliebteste und verrückteste Show der Welt: Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus den verschiedensten Bereichen in großen, kunstvollen Kostümen auf, die sie völlig anonym erscheinen lassen. Die Identität der geheimnisvollen Sänger bleibt ein Rätsel. Die Zuschauer wählen ihre Favoriten. Am Ende der Show wird beim Prominenten mit den wenigsten Stimmen das Geheimnis gelüftet: Welcher Star steckt unter der Maske?