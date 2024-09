Instagram-Nachrichten Versöhnung? Nach Charles teilt auch William Glückwünsche für Harry

Prinz Harry und Prinz William galten früher als unzertrennlich. (hub/spot)

SpotOn News | 15.09.2024, 13:37 Uhr

Zwei Jahre gab es keine öffentlichen Glückwünsche für Prinz Harry von seiner Familie. Zu seinem 40. Geburtstag gratuliert ihm dafür nach König Charles nun auch Bruder William.

Wird Prinz Harrys 40. Geburtstag am heutigen Sonntag (15. September) der Start in eine versöhnlichere Zeit bei der britischen Königsfamilie? Die Royals haben dem Herzog von Sussex immerhin öffentlich gratuliert. Wie "The Sun" berichtet, ist es das erste Mal seit 2021, dass die königliche Familie eine öffentliche Botschaft für Harry zu dessen Geburtstag teilt.

Auch William und Kate posten Glückwünsche für Harry

Nachdem auf dem offiziellen Instagram-Account von König Charles (75) und Königin Camilla (77) ein Geburtstagsbeitrag gepostet wurde, teilten auch Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) diesen in einer Instagram-Story und sendeten Harry damit ebenfalls Glückwünsche.

Auf dem Instagram-Account der Royals hieß es am Sonntagmorgen: "Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag!" Dazu gab es ein Kuchen-Emoji und ein Foto, auf dem das Geburtstagskind – im grauen Anzug und weißem Hemd – lachend zu sehen ist. Das Bild wurde laut "Daily Mail" 2018 während eines Auftritts in Dublin aufgenommen, als der Prinz noch ein arbeitendes Mitglied der Königsfamilie war.

Versöhnung nach jahrelangen Angriffen?

Die Beziehung zwischen dem Herzog von Sussex und seiner Familie gilt als angespannt, seit Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) Anfang 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen sind. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) im kalifornischen Montecito.

Seit ihrem Weggang aus dem Königshaus hatten die Sussexes der Royal Family immer wieder öffentlich Vorwürfe gemacht. Medienberichten zufolge soll Thronfolger Prinz William derzeit nicht mit seinem jüngeren Bruder sprechen. Die Geburtstagsgrüße in den sozialen Medien könnten nun aber ein erstes Zeichen sein, dass bei der königlichen Familie nach Jahren der Entfremdung wieder Frieden einkehrt.