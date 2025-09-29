Musik Victoria Beckham: Nach Besuch von Oasis-Konzert hat sie Lust auf Spice Girls-Reunion

Victoria Beckham - With the Spice Girls at the 1997 MTV Video Music Awards - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 18:00 Uhr

Das Ex-Spice Girl findet eine Reunion "verlockend" - kehrt sie doch zu der Kult-Band zurück?

Victoria Beckham hat angedeutet, dass sie in Versuchung ist, zu den Spice Girls zurückzukehren, nachdem sie ein Konzert der ‚Oasis Live ’25‘-Tour besucht hat.

Posh Spice teilte in ihrer Instagram-Story Aufnahmen vom Auftritt der legendären Band im Wembley-Stadion am Sonntagabend (28. September), den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann David Beckham und den Kindern Romeo, Cruz und Harper besuchte.

Zu einem Clip schrieb sie: „Verlockend“. Dazu markierte sie ihre Bandkolleginnen Emma Bunton (Baby Spice), Mel B (Scary Spice), Geri Horner (Ginger Spice) und Melanie C (Sporty Spice). Victoria hat sich in den letzten Jahren bekanntlich von Auftritten mit der Gruppe zurückgezogen – sie war beispielsweise bei der Reunion-Tour 2019 nicht dabei. Doch ihr aktueller Post lässt vermuten, dass die Tür nicht vollständig geschlossen ist, und hat bei den Fans der Kult-Band große Vorfreude ausgelöst.

Die Band denkt derzeit über eine große Tour im Jahr 2026 nach, um 30 Jahre seit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle ‚Wannabe‘ zu feiern. Allerdings offenbarte Melanie C, dass nicht alle Bandmitglieder überzeugt sind. Im Podcast ‚No Filter with Kate Langbroek‘ erklärte sie: „Nächstes Jahr ist ein großes Jahr für uns und wir müssen das auf irgendeine Weise würdigen. Wir sprechen also darüber, wie das aussehen könnte, und für mich, Melanie, weiß ich ganz sicher – und Emma [Bunton] auch –, wir würden wieder auf die Bühne gehen. Aber manchmal brauchen andere eben ein bisschen mehr Überzeugung.“

Die Sängerin verriet, dass sie es lieben würde, mit allen Bandmitgliedern gemeinsam auf die Bühne zurückzukehren – das erste Mal seit 2012. „Das wäre das Beste überhaupt. Und manchmal fühlt es sich fast wie eine Pflicht gegenüber der Welt an. Als wir 2019 die Shows [als Quartett] gemacht haben, hat das so vielen Menschen Freude bereitet“, ergänzte sie.