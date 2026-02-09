Stars Vom Kofferpacken zum König: Gil Ofarim überrascht alle im Finale

Gil Ofarim -23.09.2015 Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 14:00 Uhr

Gil Ofarim hat sich 2026 den Titel des Dschungelkönigs gesichert und wirkte bei der anschließenden Pressekonferenz sichtlich überwältigt.

Der 43-Jährige zeigte sich erschöpft, aber zufrieden und reflektierte über seine Zeit im Camp.

Jeden Morgen bereitete er sich darauf vor, die Sendung zu verlassen, doch immer wieder wurde ihm mitgeteilt, dass er weitermachen durfte, bis er schließlich als Sieger hervorging. Sein Triumph war deutlich: Mit mehr als 66 Prozent der Stimmen setzte er sich im Finale gegen Samira Yavuz (32) durch. Auch kritische Reaktionen nahm der neue Dschungelkönig gelassen, da er der Meinung ist, dass man nicht von jedem gemocht werden muss. Gleichzeitig würdigte er seine Mitfinalistin als starke und beeindruckende Frau und wünschte ihr alles Gute.

Ofarim ist seit seiner Jugend im Rampenlicht. Ende der 1990er Jahre begann er erfolgreich seine Musikkarriere und stand seither immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Abseits seiner beruflichen Aktivitäten genießt er ein erfülltes Privatleben als Vater von zwei Kindern. Nach der intensiven Zeit im Dschungelcamp freut er sich nun auf Ruhe und Geborgenheit bei seiner Familie.