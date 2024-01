"Die Bachelors", "GNTM" und Co. Vorschau: Das erwartet Fans 2024 im Trash-TV und Castingshow-Kosmos

Dieses Jahr wird es die 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" geben. Dieter Bohlen ist wieder der Hauptmann der Jury. (nah/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 18:01 Uhr

Bereit für das neue TV-Jahr? 2024 bringt frischen Wind in die Reality- und Casting-TV-Welt: "Der Bachelor", "GNTM" und Co. kehren mit neuen Staffeln zurück. Dabei wird es einige Veränderungen in den Shows geben.

Das neue Jahr kann beginnen, denn für ausreichend Unterhaltung ist gesorgt. Zahlreiche Reality- und Casting-Formate kehren im Jahr 2024 mit einer neuen Staffel zurück. Was die Zuschauer erwartet und welche Veränderungen es im Programm gibt, erfahren sie hier.

"Deutschland sucht den Superstar"

Zwischenzeitlich fürchteten Fans, dass es keine weitere Staffel geben werde. Aber nun kehrt die Castingshow "DSDS" doch wieder zurück – inklusive ein paar Veränderungen in der von Dieter Bohlen (69) geprägten RTL-Sendung: In diesem Jahr fällt die Altersgrenze weg, das heißt, es können sich nicht nur Kandidaten im Alter von 16 bis 30 Jahren bewerben, sondern auch ältere Personen. Zudem werden die Juroren neu zusammengesetzt, neben Dieter Bohlen und dem ehemaligen "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (31) nehmen Rapperin Loredana (28) und Schlagerstar Beatrice Egli (35) hinter dem Jury-Pult Platz.

"Prominent getrennt"

In der dritten Staffel von "Prominent getrennt" können acht prominente Ex-Paare ihre Grenzen austesten. In verschiedenen Spielen und Challenges müssen sie sich den Sieg holen, um das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Mit dabei sind unter anderem Reality-Star Mike Cees zusammen mit seiner Ex-Partnerin Michelle Monballijn und "Temptation Island"-Ex-Paar Sandra Sicora und Tommy Pedroni. Bei "Prominent getrennt" werden die ehemaligen Verliebten in Südafrika getestet und befragt, wie sie mittlerweile zueinander stehen.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

In der 17. Staffel wird dieses Jahr der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin von RTL gesucht. Am 19. Januar beginnt die neue Runde von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Promis wie Schauspieler Heinz Hoenig (72) oder TV-Star Cora Schumacher (47) ziehen als Kandidaten in die Wildnis von Australien. Dort müssen sie sich den herausfordernden Aufgaben im Dschungel stellen.

"Big Brother"

Der große Bruder kehrt zurück – Joyn macht eine neue Staffel der Reality-Show, in der die Kandidaten 100 Tage lang im Container sein werden. Wie im Promi-Format von 2023 können die Zuschauer die Teilnehmer rund um die Uhr im Live-Stream verfolgen.

Video News

"Germany's next Topmodel"

Die 19. Staffel der Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" mit Heidi Klum (50) hält eine grundlegende Veränderung bereit: Nicht nur alle Altersgruppen sind willkommen, sondern auch jedes Geschlecht. Seit Oktober laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel der ProSieben-Show. Premiere feiern wird sie am 15. Februar.

"Der Bachelor"

Das RTL-Kuppelformat "Der Bachelor" gehört für viele Trash-TV-Liebhaber zum Standardprogramm. Die Show geht 2024 schon in die 14. Runde. Eine große Veränderung wurde bereits bekannt gegeben: Es wird zwei Junggesellen geben, die um 22 Damen kämpfen dürfen. Damit entsteht eine ganz neue Art des Konkurrenzkampfes. Das Format wird am 17. Januar starten.

"Das Supertalent"

Zwei Jahre lang hatte "Das Supertalent" Pause, im Jahr 2024 kehrt die Talent-Show zurück. Dieter Bohlen und Bruce Darnell (66) nehmen wieder ihre Plätze in der Jury ein. Neben ihnen werden die Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) und "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova (23) sitzen. "Das Supertalent" wird ab dem 27. Januar bei RTL zur Primetime gezeigt.