Film Was Maggie Gyllenhaal dazu inspirierte, ‚The Bride!‘ zu inszenieren

Maggie Gyllenhaal - CinemaCon 2025 - Arrivals - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 19:00 Uhr

Maggie Gyllenhaal wurde dazu inspiriert, ‚The Bride!‘ zu inszenieren, nachdem sie auf einer Party ein Tattoo gesehen hatte.

Die 48-jährige Schauspielerin und Filmemacherin hat den neuen Gothic-Liebesfilm über Frankensteins Braut inszeniert. Jetzt erklärte sie, dass die Idee entstand, nachdem sie einen Mann mit einem Tattoo der „Bride of Frankenstein“ auf seinem Unterarm gesehen hatte. Sie beschloss deshalb, sich den Originalfilm von 1935 anzusehen, in dem Boris Karloff und Elsa Lanchester mitspielten.

Maggie, die mit dem Film ‚The Lost Daughter‘ aus dem Jahr 2021 ihr Regiedebüt gab, sagte dem Magazin ‚SFX‘: „Ich war auf einer Party, und ich sah einen Mann mit einem Tattoo auf seinem ganzen Unterarm von der Bride of Frankenstein. Und ich dachte nur … hm!“ Das Bild habe sie sofort gepackt: „Ich sah dieses Tattoo und dachte: ‚Habe ich diesen Film jemals gesehen? Ich kenne das Bild.'“ Damals war sie für Pressetermine in L.A. und ging zurück in ihr Hotelzimmer und suchte online den alten Streifen heraus. „Dann habe ich mir den Film angesehen.“

Maggie hatte das Gefühl, dass ihr fehlender Bezug zu ‚Bride of Frankenstein‘ ihr eine frische Perspektive gab, als sie mit der Arbeit an dem Film begann. Der ‚The Dark Knight‘-Star sagte: „Während dieses gesamten Prozesses war das Gefühl, etwas Neues und Frisches zu entdecken, Teil meiner Erfahrung. Ich bin sehr offen und neugierig an sie herangegangen, ohne viel Vorwissen – abgesehen von der allgemeinen Art, wie sie in unserer kulturellen Mythologie existiert.“

Gyllenhaal war besonders davon beeindruckt, dass Lanchesters Bride im Film nur wenig Bildschirmzeit hat. Sie erklärte: „Nun, Elsa Lanchester spricht nicht, was ich sehr interessant fand – vor allem, wenn sie die Titelfigur ist. Man erwartet irgendwie, dass der Film von ihr handelt, und das tut er gar nicht. Aber wenn sie dann auf der Leinwand erscheint, ist sie unbestreitbar.“