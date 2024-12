Musik Wham! George Michael hätte sich über Kultstatus gefreut

Bang Showbiz | 21.12.2024, 15:41 Uhr

Andrew Ridgeley sagt, George Michael wäre „zutiefst erfreut“ gewesen, dass ‚Last Christmas‘ zu einem Weihnachtsklassiker geworden ist.

Der 61-jährige Sänger wurde an der Seite von George, der am Weihnachtstag 2016 im Alter von 53 Jahren starb, als Teil des Duos Wham! in den 1980er Jahren berühmt. Ihr festlicher Track hat in Großbritannien, wo die Band herkommt, zum zweiten Mal den Titel der weihnachtlichen Nummer Eins-Single gewonnen.

Ridgeley sagte gegenüber ‚Official Charts‘: „37 Jahre hat es gedauert, um auf Platz 1 zu kommen, 39 Jahre bis zur Weihnachts-Nummer 1, und dann kommen sie wie Londoner Busse alle auf einmal! Ich freue mich besonders für George, er hätte sich riesig gefreut, dass seine fabelhafte Weihnachtskomposition ist so ein Klassiker geworden ist, fast so ein Teil von Weihnachten wie Mince Pies, Truthahn und Schweine in Decken.“

Andrew merkte an, dass die anhaltende Popularität des Songs ein „Zeugnis“ für den Track selbst sei und dankte allen, die dazu beigetragen haben, die Single erneut an die Spitze der Charts zu bringen. Er sagte: „Es ist ein Zeugnis für ein wirklich wunderbares Weihnachtslied, das in den Köpfen vieler Menschen Weihnachten heraufbeschwört und repräsentiert, wie wir es uns alle wünschen würden. Ich möchte mich bei allen bedanken, die Last Christmas angehört, heruntergeladen, gekauft, gestreamt haben und ein Teil der Geschichte waren. Vielen Dank und frohe Weihnachten!“

‚Last Christmas‘ war bei seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1984 fünf Wochen in Folge auf Platz zwei der britischen Single-Charts und wurde zu Weihnachten von Geldofs Band Aid‘s ‚Do They Know It’s Christmas?‘, in dem auch George zu hören war, vom Spitzenplatz verdrängt. Der Song wurde im Laufe der Jahre von vielen Künstlern gecovert, darunter Miley Cyrus, Taylor Swift, Ariana Grande und Meghan Trainor.