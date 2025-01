Film Will Smith: Keine Rolle im nächsten ,Matrix’-Streifen

Will Smith - November 2022 - Avalon - Emancipation Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 11:00 Uhr

Will Smith wird nicht im nächsten ,Matrix’-Film mitspielen.

Der ,King Richard‘-Darsteller löste am Montag (06. Januar) Spekulationen darüber aus, dass er im fünften Teil des Franchise, der sich derzeit in der Entwicklung befindet, mitspielen würde, nachdem er ein kryptisches Video auf Instagram geteilt hatte. Darin erzählte er, wie er die Hauptrolle des Neo zunächst ablehnte – die schließlich an Keanu Reeves ging – und das Posting mit einem Teaser endete, der dazu führte, dass Fans spekulierten, dass er in der Serie mitspielen würde.

In der Videobotschaft, die in einer an ,Matrix‘ angelehnten Schriftart gehalten war, hieß es: „1997 boten die Wachowskis Will Smith die Rolle des Neo in ,The Matrix‘ an. Smith lehnte ab. Er entschied sich für ‚Wild Wild West‘, weil er glaubte, dass es damals besser zu ihm passte. Aber die Frage bleibt: Wie wäre ,The Matrix‘ mit Will Smith als Neo gewesen? Wach auf, Will… ,The Matrix‘ hat dich…“

Insider verrieten jedoch gegenüber ,The Hollywood Reporter‘, dass Will beim kommenden Projekt von Regisseur Drew Goddard nicht dabei sein wird. Der kommende Film wird der erste sein, bei dem kein Wachowski Regie führt, obwohl Lana Wachowski – die 2021 bei ,The Matrix Resurrections‘ ohne ihre Schwester Lilly Regie führte – den Film produzieren wird.