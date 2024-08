Stars Winona Ryder wurde wegen ‚Beetlejuice‘-Rolle gemobbt

Bang Showbiz | 30.08.2024, 13:18 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, dass ihre Filmrolle sie an der Schule nur noch mehr zur Außenseiterin machte.

Winona Ryder wurde in der Highschool als „Freak“ bezeichnet, nachdem ‚Beetlejuice‘ veröffentlicht wurde.

Die 52-jährige Schauspielerin hatte ihren Durchbruch mit der Rolle der Goth-Teenagerin Lydia Deetz in der Horrorkomödie von 1988. Obwohl sie damals dachte, dass sie dadurch beliebter an der Schule werden würde, hatte die Filmrolle nicht den erhofften positiven Effekt.

„Ich erinnere mich, dass ich dachte, es würde meinen Status verändern, aber es hat ihn noch schlimmer gemacht“, enthüllt sie gegenüber dem ‚Esquire‘-Magazin. „Sie sagten: ‚Du bist eine Hexe! Du bist ein Freak!‘ Das hat es nur noch schlimmer gemacht. Ich dachte: ‚Aber ich bin in einem Film!’“

Winona verrät, dass die Styling-Abteilung für den Film „nicht viel“ tun mussten, um ihr Aussehen für die Rolle zu verändern. „Ich war Lydia sehr ähnlich. Sie mussten nicht viel mit mir machen. Mein Bruder hat ein Foto von mir gefunden, das etwa einen Monat vor dem Vorsprechen aufgenommen wurde. Ich hatte mir die Haare blauschwarz gefärbt, hatte diese verrückten kurzen Ponyfrisuren und trug Schwarz“, schildert sie.

Die Schauspielerin lobt ihre älteren Co-Stars – darunter Michael Keaton und Catherine O’Hara – dafür, dass sie ihr am Set so freundlich und aufgeschlossen begegneten. „Michael war so sanft zu mir. Und Catherine. Sie haben mich immer mit einbezogen“, schwärmt die ‚Stranger Things‘-Darstellerin. „Sie waren so nett und so aufmerksam. Es war einzigartig, denn als Kinderdarsteller bekommt man das nicht immer. Es geht um die Erwachsenen. Es war wirklich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, an einem Film mitzuarbeiten.“

Auch zu Regisseur Tim Burton habe sie eine besondere „Verbindung“ gehabt. „Ich erinnere mich, dass es bei anderen Filmen nicht so war. Die Leute waren nicht so nett. Es war viel rauer“, erzählt der Hollywood-Star.